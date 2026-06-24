Se filtró la propuesta que recibió una de las periodistas deportivas más reconocidas
Durante una cobertura especial del Mundial 2026, Sofi Martinez compartió detalles inéditos sobre los mensajes, encuentros y situaciones que vivió detrás de escena.
La presencia de Sofi Martínez volvió a generar repercusión durante la cobertura del Mundial 2026, donde además de su labor como periodista deportiva protagonizó un momento inesperado al revelar situaciones que surgieron fuera de cámara.
La cronista compartió detalles sobre mensajes, cruces y anécdotas que vivió mientras sigue el evento futbolístico desde Estados Unidos, México y Canadá, en una edición mundialista que también dejó lugar para momentos descontracturados.
El episodio ocurrió durante uno de los programas de televisión que forman parte de la cobertura del torneo, cuando Lucila "La Tora" Villar, exparticipante de Gran Hermano y actual notera, mantuvo una charla con Sofi y decidió exponerla con humor frente a sus compañeros.
La conversación comenzó cuando La Tora contó que recibe mensajes privados de futbolistas y personas relacionadas con el Mundial 2026. A partir de esa confesión, ambas compartieron una serie de situaciones y vivencias que suelen quedar ocultas detrás de las cámaras.
Las confesiones de Sofi Martínez y La Tora
Uno de los momentos que más repercusión generó durante la cobertura del Mundial 2026 tuvo como protagonista a Sofi Martínez, cuando La Tora decidió contar al aire una anécdota que ambas habían compartido mientras recorrían los estadios.
Entre risas, Lucila "La Tora" Villar recordó una escena en la que, junto a la periodista deportiva, habían comentado sobre algunos futbolistas que vieron durante la cobertura. La situación provocó una reacción inmediata en el estudio y dejó expuesta la buena onda entre las integrantes del equipo.
Cuando Sofi Martínez intentó minimizar el episodio, su compañera respondió con humor y la dejó en evidencia frente a todos. El intercambio se volvió uno de los momentos más comentados por mostrar el lado más relajado y espontáneo de quienes trabajan siguiendo el gran evento futbolístico.
La charla continuó con opiniones sobre los jugadores de Argentina y Uruguay, donde Sofi lanzó una particular teoría sobre la belleza de los futbolistas uruguayos y generó una divertida respuesta de La Tora, quien salió en defensa del talento argentino.
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