Se filtró la propuesta que recibió una de las periodistas deportivas más reconocidas

Las confesiones de Sofi Martínez y La Tora

Uno de los momentos que más repercusión generó durante la cobertura del Mundial 2026 tuvo como protagonista a Sofi Martínez, cuando La Tora decidió contar al aire una anécdota que ambas habían compartido mientras recorrían los estadios.

Entre risas, Lucila "La Tora" Villar recordó una escena en la que, junto a la periodista deportiva, habían comentado sobre algunos futbolistas que vieron durante la cobertura. La situación provocó una reacción inmediata en el estudio y dejó expuesta la buena onda entre las integrantes del equipo.

Cuando Sofi Martínez intentó minimizar el episodio, su compañera respondió con humor y la dejó en evidencia frente a todos. El intercambio se volvió uno de los momentos más comentados por mostrar el lado más relajado y espontáneo de quienes trabajan siguiendo el gran evento futbolístico.

La charla continuó con opiniones sobre los jugadores de Argentina y Uruguay, donde Sofi lanzó una particular teoría sobre la belleza de los futbolistas uruguayos y generó una divertida respuesta de La Tora, quien salió en defensa del talento argentino.