Horror en Chile: familia argentina sufrió el robo de su auto y su hijo murió arrastrado por los delincuentes

robo familia argentina chile La familia, compuesta por el menor, su padre de nacionalidad argentina y una tía, regresaba de pasar el fin de semana largo en Mendoza.

El padre y la tía del nene lograron descender en medio del pánico, pero el chico no pudo destrabar a tiempo su cinturón de seguridad.

Sin importarles nada, los asaltantes se subieron al auto familiar, aceleraron a fondo para escapar y arrastraron al menor colgado del vehículo a lo largo de 30 cuadras.

El ataque en modalidad de encerrona, como llaman en Chile al robo de vehículos en las bajadas de autovías importantes, ocurrió en el cruce de la colectora de la ruta 5 Sur con General Urrutia.

Según el jefe de la Fiscalía de Occidente, Juan Carlos Hidalgo, en el ataque participaron “entre cuatro y cinco personas”, quienes usaron armas blancas para intimidar a las víctimas, obligarlos a bajar y luego huir.

Y, lamentó que el niño no logró salir del auto porque en ese intento “quedó enredado en el cinturón de seguridad y fue arrastrado durante varios kilómetros".

Los ladrones siguieron hasta las inmediaciones de la calle Portales con Leonardo da Vinci. Fue en ese punto, en cercanías del shopping Mall Plaza Sur, donde abandonaron el auto y el cuerpo del niño, indica la CNN Chile.

robo familia argentina chile La familia regresaba de pasar el fin de semana en Mendoza. Foto: LMNeuquén.

Fuentes de la investigación señalaron que al parecer la banda estaba compuesta por adolescentes y jóvenes, quienes fueron captados por distintas cámaras de vigilancia que sirvieron para rastrearlos.

La brutalidad del crimen generó una ola de indignación y conmoción masiva en Chile. Horas después del asesinato, la policía de investigaciones logró detener a tres sospechosos vinculados a una banda criminal juvenil que opera en la zona.

Trascendió que el presunto conductor del auto al momento de la huida es un adolescente de 17 años.

Previo al crimen del adolescente, los delincuentes habían iniciado un verdadero tour delictivo que incluyó el robo de otro vehículo, el cual fue utilizado durante el hecho en cuestión.