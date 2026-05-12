Insólito: el tatuador de Duki lo denunció por derechos de autor y uso indebido de diseños

En ese contexto aparece la discusión más incómoda: dónde termina el trabajo del artista y dónde empieza la apropiación comercial de una imagen. Porque mientras el diseño se volvía parte del ADN visual de Duki, del otro lado empezaba a crecer la sensación de que alguien había quedado completamente afuera del fenómeno que ayudó a construir.

Por ahora, el cantante no hizo declaraciones públicas sobre el tema. Pero detrás del expediente judicial, las capturas y los posteos cruzados, empieza a asomar algo más grande que una simple disputa económica: la pelea silenciosa por la autoría de un símbolo que durante años lucía naturalizado dentro del universo Duki, hasta convertirse en uno de sus íconos más reconocibles.