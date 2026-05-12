Insólito: el tatuador de Duki lo denunció por derechos de autor y uso indebido de diseños
El artista que realizó uno de los tatuajes más emblemáticos del cantante aseguró que su obra fue utilizada en merchandising oficial sin autorización ni pago.
Duki quedó envuelto en una fuerte controversia luego de que el tatuador conocido como Iván de Quilmes iniciara un reclamo legal por el supuesto uso no autorizado de algunos de sus diseños más reconocidos, entre ellos las famosas alas tatuadas en el rostro del cantante.
La denuncia apunta directamente al uso de esa imagen en productos de merchandising vinculados al universo del artista urbano. Según sostuvo el tatuador, el dibujo comenzó a aparecer en remeras, gráficas y distintos artículos oficiales sin que existiera un acuerdo económico ni reconocimiento formal por derechos de autor.
El conflicto explotó en redes sociales, donde Iván compartió publicaciones cargadas de bronca y dejó entrever que la situación venía acumulando tensión desde hace tiempo. “Solo quiero cobrar por mi trabajo”, escribió en uno de los mensajes que rápidamente empezó a circular entre fanáticos y cuentas dedicadas al mundo del trap.
Con el paso de los años, las alas tatuadas en la cara de Duki dejaron de ser simplemente un tattoo para convertirse en una marca estética inseparable de su figura pública. Casi un logo emocional. Un dibujo que terminó funcionando como un ícono visual de toda una generación del trap argentino, reproducido miles de veces en fotos, edits, escenarios y productos.
En ese contexto aparece la discusión más incómoda: dónde termina el trabajo del artista y dónde empieza la apropiación comercial de una imagen. Porque mientras el diseño se volvía parte del ADN visual de Duki, del otro lado empezaba a crecer la sensación de que alguien había quedado completamente afuera del fenómeno que ayudó a construir.
Por ahora, el cantante no hizo declaraciones públicas sobre el tema. Pero detrás del expediente judicial, las capturas y los posteos cruzados, empieza a asomar algo más grande que una simple disputa económica: la pelea silenciosa por la autoría de un símbolo que durante años lucía naturalizado dentro del universo Duki, hasta convertirse en uno de sus íconos más reconocibles.
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