El álbum de fotos hot de Wanda Nara en Europa y la visita de L-Gante
Con un carrete lleno de momentos en Europa, la conductora sorprendió a sus seguidores porque, además, recibió la vista del al cantante. Los detalles.
Luego de mantener una marcada cautela y permanecer alejada del movimiento habitual en sus perfiles virtuales, Wanda Nara reapareció en la esfera digital para mostrar detalles de su vida cotidiana. Tras algunos días sin compartir contenidos personales en sus plataformas, la empresaria sorprendió a sus seguidores en la noche del viernes con una publicación recopilatoria que refleja el itinerario de sus jornadas recientes entre Europa y la Argentina.
Bajo la leyenda descriptiva “Mis últimas semanas”, la celebridad acompañó su texto con una serie de emoticones que incluyeron una cámara, un avión, la bandera de Italia, huellas de mascotas, la bandera argentina y la etiqueta #amomivida. La secuencia fotográfica inicia con un recorrido por territorio italiano, donde se la observa recostada en la proa de un barco tradicional sobre un lago, luciendo lentes de la firma "Dolce & Gabbana" y un pañuelo estampado en la cabeza.
El tramo europeo suma también postales caminando por calles empedradas luciendo una cartera "Chanel", imágenes de entrecasa en top deportivo y postales en plena sesión de peinado con su mascota Pomerania sobre sus hombros, vestida con una prenda "Prada".
Al retratar su regreso a la Argentina, el material fotográfico cambia de entorno y muestra momentos de intimidad familiar y proyectos laborales. Entre los registros más comentados figura una foto junto a su hermana Zaira Nara en el interior de su vestidor, donde se aprecia un exhibidor de mármol blanco repleto de carteras exclusivas de las marcas "Chanel" y "Hermès" en tonos rosados, rojos y violetas. En esa misma habitación, la conductora se fotografió distendida junto a su hija menor, quien lució un disfraz de oso marrón mientras jugaban frente al espejo.
La faceta profesional de la mediática también quedó plasmada en el carrete. Wanda se fotografió en un estudio de producción musical junto a Pablo Ini, persona de su estricta confianza en el ámbito de trabajo. En la toma se observa a ambos con auriculares profesionales dentro de la cabina de sonido, luciendo la misma indumentaria "Prada" exhibida en sus fotos de Europa.
La secuencia en la casa de L-Gante y el detalle del vehículo de lujo
Una parte sustancial del álbum publicado corresponde a su visita a la residencia del cantante L-Gante en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Las imágenes recorren desde su llegada en auto luciendo ropa deportiva "Adidas" hasta una toma de sus pies sobre el felpudo de ingreso con el logotipo del referente de la Cumbia 420. En el espacio exterior de la propiedad, la empresaria retrató un peluche gigante apoyado sobre una palmera, ubicado delante de un mural con la inscripción "La Mafilia", el cual llevaba adosada una imagen fotográfica de la pareja en el centro de un corazón.
Dentro de la vivienda, Nara posó frente al espejo del sanitario mostrando su vestuario urbano e incluyó un plano cercano de su rostro luciendo una cadena dorada al cuello. Otra de las postales de la serie enfocó el manubrio de un vehículo de la marca "Lamborghini", dejando ver su mano sobre el cuero, sus anillos y la pantalla digital del tablero que marcaba las 19:40 del 11 de agosto de 2026.
La publicación generó una inmediata repercusión entre los usuarios y contó con la interacción directa del propio músico, quien desde la cuenta "lgante_keloke" dejó un emoticón en la sección de comentarios a los pocos minutos de la difusión del material. El cierre del compilado mostró una imagen de relajación hogareña, con la mediática luciendo una mascarilla cosmética en el rostro frente a un ventanal.
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