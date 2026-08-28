Mal momento para Mauro Icardi: la drástica decisión que tomó junto a la China Suárez.

El plan de Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

Con la restricción judicial levantada, el destino elegido por Icardi sería Turquía. Allí todavía conserva pertenencias y deberá resolver diferentes cuestiones personales luego de haber tenido que retirar sus cosas de la vivienda que le había proporcionado el Galatasaray.

"Tiene un par de reuniones, me dicen del lado de ellos, tiene sus cosas, sus pertenencias, sus perros…", detalló Paula Varela sobre los motivos detrás del viaje.

En paralelo, permanece abierta la incógnita sobre el futuro profesional del delantero. Leo Paradizo explicó que el mercado de pases turco continuará abierto durante dos semanas más, mientras que las principales ligas europeas tienen previsto cerrar sus operaciones el 1° de septiembre.

"Icardi no consigue club porque está pidiendo una fortuna que nadie le quiere pagar", sostuvo Paradizo sobre las dificultades que estaría encontrando el futbolista para definir su próximo equipo.

Luego profundizó sobre otro de los factores que, según su análisis, complicarían las negociaciones con instituciones europeas: "En Europa son serios, si hay un jugador conflictivo en su vida personal, lo descartan. No evalúan solamente lo futbolístico".

A este panorama se suma la recuperación que atravesó Icardi por la lesión en los ligamentos cruzados, un proceso que el periodista describió como marcado por "sus idas y vueltas".

Sin embargo, el eventual regreso a Turquía no estaría relacionado únicamente con la carrera del delantero. La decisión también tendría consecuencias directas para la China Suárez y sus tres hijos, especialmente por el comienzo de las clases.

"Tengo entendido que se quiere ir porque los chicos también tienen que arrancar el colegio allá por el sistema que tienen", cerró Paradizo sobre uno de los motivos que acelerarían la partida de la pareja y la reorganización de su vida en el exterior.