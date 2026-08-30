Maxi López habló de su verdadero dolor con Mauro Icardi: "Cuando se mete con los chicos..."

En el tramo final de la entrevista, al ser abordado sobre la coyuntura actual que atraviesa Icardi y las dificultades que este enfrenta respecto a su paternidad, el exjugador reveló que intervino de manera directa con la madre de sus hijos para aconsejarle que no obstaculice el contacto del futbolista con Francesca e Isabella.

López recordó el diálogo que mantuvo con la conductora en presencia de su familia, concluyendo de manera contundente sobre la importancia del rol paterno: “Lo dije en una charla delante de mis hijos. Le dije que me parece que se equivoca con eso porque él es el padre de las nenas”.