Maxi López habló de su verdadero dolor con Mauro Icardi: "Cuando se mete con los chicos..."
Durante su paso por PH: Podemos hablar, el ex futbolista se refirió al escándalo entre él, Wanda Nara y su ex compañero de equipo, Mauro Icardi. Los detalles.
El histórico conflicto mediático y personal entre Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo de profunda reflexión en la pantalla de Telefe. Durante su participación en el ciclo "PH Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff, el exfutbolista repasó aquel turbulento episodio de su vida personal, deteniéndose en los aspectos que más lo afectaron al momento de concretarse la ruptura y la posterior relación entre su expareja y quien fuera su compañero de equipo en el fútbol italiano.
A lo largo del envío, el exdelantero contextualizó la camaradería que se genera entre los deportistas sudamericanos cuando compiten en el exterior, lejos de sus familias. En ese marco de contención mutua, López remarcó el impacto que le causó la actitud de Icardi, señalando: “Duele cuando el círculo es interno. Yo era una persona que ayudaba mucho cuando alguien lo necesitaba y el dolor es ese, cuando viene de alguien al que le llenaste la heladera porque estaba en momentos difíciles”.
Acompañando su postura sobre la solidaridad entre colegas dentro del vestuario, el invitado al programa profundizó sobre el choque emocional que le provocó la situación, expresando: “En ese equipo éramos 4 o 5 argentinos y yo los recibía a todos. La cosa es cuando es del círculo interno. Las cosas pasan porque te podés enamorar o desenamorar, pero yo lo ayudaba como hacía con otras personas porque a mí me ayudaron antes”.
Más allá del desgaste del vínculo amoroso con la actual conductora, el exfutbolista enfatizó que su mayor límite estuvo marcado por la presencia de sus hijos dentro del conflicto. López lamentó haber permanecido cerca de una década sin poder mantener un contacto fluido con los pequeños, manifestando al respecto: “Se metió donde había hijos y ese es el problema, al menos para mí. Yo lo hablé con Solange. Uno puede fallar como pareja pero no como padre. Ahí se dan esas situaciones morbosas y quedan involucrados los chicos. Eso es feo”.
En esa misma línea, el invitado detalló la maduración que debió encarar junto a su expareja con el paso del tiempo para priorizar la crianza de los menores, puntualizando: “El amor con Wanda se había terminado pero cuando se mete con los chicos, eso yo no lo perdono. Eso lo pasamos, lo maduramos y con ella trabajamos juntos por y para los chicos. En muchas situaciones se metieron con mis hijos y yo no lo podía controlar”.
En el tramo final de la entrevista, al ser abordado sobre la coyuntura actual que atraviesa Icardi y las dificultades que este enfrenta respecto a su paternidad, el exjugador reveló que intervino de manera directa con la madre de sus hijos para aconsejarle que no obstaculice el contacto del futbolista con Francesca e Isabella.
López recordó el diálogo que mantuvo con la conductora en presencia de su familia, concluyendo de manera contundente sobre la importancia del rol paterno: “Lo dije en una charla delante de mis hijos. Le dije que me parece que se equivoca con eso porque él es el padre de las nenas”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario