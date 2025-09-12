El conmovedor recuerdo de Lola en el día que Jorge Lanata hubiese cumplido 65 años

Lola Lanata, la hija menor de Jorge Lanata, utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje en memoria de su padre, justo en la fecha en la que hubiera cumplido 65 años. El 12 de septiembre se transformó en un día cargado de especial significado para la familia y los allegados del prestigioso periodista, quien falleció el 30 de diciembre de 2024. Con gran sensibilidad, Lola lo recordó con un poema que acompañó con imágenes inéditas junto a él, emocionando a sus seguidores.