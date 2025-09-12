El conmovedor recuerdo de Lola en el día que Jorge Lanata hubiese cumplido 65 años
A través de su Instagram, la menor de las hijas del periodista compartió un emotivo mensaje en homenaje a su padre, fallecido el 30 de diciembre de 2024.
Lola Lanata, la hija menor de Jorge Lanata, utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje en memoria de su padre, justo en la fecha en la que hubiera cumplido 65 años. El 12 de septiembre se transformó en un día cargado de especial significado para la familia y los allegados del prestigioso periodista, quien falleció el 30 de diciembre de 2024. Con gran sensibilidad, Lola lo recordó con un poema que acompañó con imágenes inéditas junto a él, emocionando a sus seguidores.
“Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana...”, comenzó escribiendo en su publicación. Luego continuó: “Cuando aparecés ahí siento amor... ¿serás vos? Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte. Pienso en el día que volvamos a cruzarnos...”.
Más adelante, la joven agregó: “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír... De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”. Con estas palabras, dejó en evidencia la profunda ausencia que siente y el amor eterno hacia su padre.
Además, Sara Stewart Brown —quien fue pareja de Lanata entre 1998 y 2016 y madre de Lola— también lo recordó en esta fecha desde su cuenta en X (ex Twitter). Allí compartió una imagen en blanco y negro del periodista trabajando en la radio y escribió: “Hoy cumple 65 nuestro Lanata infinito. Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario