El contundente descargo de María Belén Ludueña a una crítica puntual sobre su embarazo
La conductora decidió exponer un comentario que recibió en redes sociales y respondió apelando al respeto y la empatía hacia las mujeres que atraviesan la maternidad cerca de los 40 años.
El embarazo de María Belén Ludueña avanza en un contexto de felicidad personal, pero también bajo la exposición permanente que implican las redes sociales. En ese escenario, la conductora quedó en el centro de un debate luego de recibir un comentario crítico por su edad y decidió no dejarlo pasar. Lejos de responder con enojo, eligió visibilizar el mensaje y transformarlo en una reflexión pública sobre la maternidad, los prejuicios y los juicios que todavía recaen sobre las mujeres que deciden ser madres en la adultez.
En pleno segundo trimestre de su primer embarazo, Ludueña compartió en sus historias de Instagram el mensaje que una seguidora le había dejado: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, ojalá el parto salga bien!”. A partir de allí, la periodista acompañó la captura con una reflexión personal, directa y sin rodeos: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suma. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan en su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorremos”.
La publicación no quedó solo en una historia. Más tarde, Ludueña profundizó el mensaje en un reel, donde amplió su postura y buscó generar conciencia entre sus seguidores. Allí escribió: “SER MAMÁ A LOS 40 para algunos. Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA: ‘La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso. Qué tengan un excelente martes y estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano’”.
El gesto de la conductora fue celebrado por gran parte de su comunidad virtual, que destacó su decisión de exponer una situación incómoda para convertirla en un mensaje colectivo. Incluso, figuras del ámbito social y mediático se sumaron a los mensajes de apoyo. Entre ellos, se destacó el comentario de Elina Costantini, quien fue madre recientemente, y le escribió: “¡Ay, no, qué maldad! Belu, no le des ni 1 minuto de tu tiempo a la gente, céntrate en tu bendición”.
Para cerrar el tema, también se dirigió directamente a la persona que había escrito el comentario, luego de que este fuera eliminado: “PD: fotosensiblee borraste el comentario, pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”. Actualmente en la playa, la conductora transita el embarazo rodeada de su familia y disfrutando del verano, reafirmando su decisión de vivir esta etapa con plenitud y sin aceptar opiniones ajenas que no suman.
