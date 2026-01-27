El contundente descargo de María Belén Ludueña a una crítica puntual sobre su embarazo

image

La publicación no quedó solo en una historia. Más tarde, Ludueña profundizó el mensaje en un reel, donde amplió su postura y buscó generar conciencia entre sus seguidores. Allí escribió: “SER MAMÁ A LOS 40 para algunos. Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA: ‘La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso. Qué tengan un excelente martes y estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano’”.