El corte de pelo de la hija del Kun Agüero a días de su nacimiento

La bebé, a quien nombraron Olivia Agüero, nació el pasado 13 de septiembre y ya se volvió viral en redes sociales. Esto es porque sus padres le abrieron una cuenta de Instagram donde ya supera los 50 mil seguidores. Asimismo, allí muestran cada detalle de su vida y sus avances sin tapujos.

corte pelo hija kun.jpg

Es por eso que, en las últimas horas, Sofía y el Kun mostraron al nueva decisión que tomaron con la bebé: le cortaron el pelo. A través de las historias de su cuenta oficial, mostraron cómo poco a poco le van rapando el cabello a tan solo 5 días de su nacimiento.

Con un video compartido en las stories del Instagram del bebé, donde ya hay 6 publicaciones, los padres escribieron: "Ayer nuestro amigo @nicolasjaffe me peló". Hay que destacar que no es la primera vez que dicho estilista, quien compartió el mismo video y puso: "pelando a la bebé más linda que he visto", trabaja con el Kun Agüero.

Esto es porque el mismo peluquero trabajó con figuras como Lionel Messi o Bizarrap. Y ahora, él mismo sumó a una nueva y futura estrella de redes sociales: la bebé del Kun quien, por cierto, durante el video sostiene a su hija completamente emocionado.