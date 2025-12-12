El dato que confirma la reconciliación entre Shakira y Antonito de la Rúa: dónde se hospeda la estrella

No obstante, Ángel de Brito brindó en las últimas horas un importante dato que confirmaría el regreso de una de las parejas más mediáticas de los 2000's: "Ahora volvió con Antonito. Hace rato. Más allá del show, tuve otras experiencias en lo de Shakira, la gente de Fénix nos invitó a un VIP donde había algunos famosos, mayormente los de Telefe. Estuve con Inés Pertiné y con la hija, con Agustina, o sea, con la cuñada de Shakira", lanzó el periodista en su programa de Bondi Live.