El dato que confirma la reconciliación entre Shakira y Antonito de la Rúa: dónde se hospeda la estrella
Ángel de Brito aportó detalles que otorgan veracidad a los rumores de que la megaestrella mundial regresó con su expareja.
Los rumores sobre una aparente reconciliación amorosa entre Shakira y Antonio de la Rúa han crecido exponencialmente en los últimos meses, alimentados por una serie de gestos públicos y encuentros privados. Es importante señalar que, hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que hayan retomado su relación sentimental, que terminó en 2011 después de once años.
No obstante, Ángel de Brito brindó en las últimas horas un importante dato que confirmaría el regreso de una de las parejas más mediáticas de los 2000's: "Ahora volvió con Antonito. Hace rato. Más allá del show, tuve otras experiencias en lo de Shakira, la gente de Fénix nos invitó a un VIP donde había algunos famosos, mayormente los de Telefe. Estuve con Inés Pertiné y con la hija, con Agustina, o sea, con la cuñada de Shakira", lanzó el periodista en su programa de Bondi Live.
"Me contaron los que hicieron la caminata que Aíto estaba ahí atrás. Bueno, y Shakira está parando en la casa de los de La Rúa", reveló el conductor, dejando clarísimo que la estrella mundial definitivamente decidió darse una segunda oportunidad con el hijo del expresidente Fernando de la Rúa.
Otras particularidades que confirman la reconciliación
Las versiones de que Shakira y Antonito volvieron a ser pareja se basan en varios hechos recientes que sugieren un fuerte acercamiento entre la cantante colombiana y el empresario argentino:
-
Guiño en conciertos: recientemente, en sus conciertos en Argentina (como en el Estadio Vélez Sarsfield), Shakira interpretó el tema "Día de Enero". Esta canción, lanzada en 2005, es una balada de amor que escribió en honor a Antonio de la Rúa. El público lo interpretó como un mensaje directo a su expareja, quien, según reportes, estuvo presente en algunos de sus shows en el exterior.
Encuentros privados: se ha reportado que la expareja ha compartido cenas en Miami y San Diego (Estados Unidos). En estos encuentros han estado presentes los hijos de Shakira, Milan y Sasha, quienes aparentemente mantienen una excelente relación con De la Rúa.
Vínculo comercial intacto: un factor clave es que el vínculo profesional y económico nunca se cortó por completo. Antonio de la Rúa, quien fue su mánager durante gran parte de su carrera, sigue siendo una pieza fundamental en el área de business management de Shakira, manejando aspectos de sus contratos, giras y negocios.
Por qué se separaron en 2011
Shakira y Antonio de la Rúa terminaron su relación en 2011, poco después de que ella conociera a Gerard Piqué en el Mundial de Sudáfrica 2010.
La ruptura, inicialmente presentada como "temporal" y en buenos términos, derivó en una dura batalla legal por los negocios y bienes compartidos (incluyendo la gestión de la carrera artística de Shakira), demandas que finalmente ganó la cantante.
Con el tiempo, las heridas judiciales y personales parecen haber sanado, dando paso a una relación de amistad, respeto y colaboración profesional que ahora muchos interpretaron como lo que dio lugar a un renacer de la llama romántica.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario