Atraparon a una banda de trapitos durante el show de Shakira en Vélez

Luego se supo que el agente del Servicio Penitenciario es además miembro de la barrabrava de Vélez y estaba encargado de recaudar el dinero de las cocheras fraudulentas, y que con él trabajaron un encargado de Seeker Parking, un responsable de seguridad del Carrefour y dos empleados del hipermercado que no estaban en su horario laboral.

image

El caso salió a la luz una de las noches en que Shakira subió al escenario. Mientras la colombiana se reencontraba con el público argentino, en el subsuelo del Carrefour los empleados propios y ajenos recaudaban pagos paralelos, al menos hasta que uno de ellos fue interceptado por efectivos policiales. El hombre mostró el vale con la palabra "sindicato" y luego fue trasladado al puesto de la Superintendencia de Investigaciones que estaba justo afuera del estadio.

Después cayeron sus cómplices: al miembro de la barrabrava de Vélez le encontraron $100.000 que ya había recaudado, y al resto los vieron en plena maniobra moviendo autos. Una vez detenidos, las autoridades les confiscaron sus celulares.

image

Poco después se presentó en el estacionamiento del Carrefour un tal "José", que fue señalado como líder de la banda y delegado sindical y al no tener noticias de sus subordinados fue personalmente a ver qué había pasado. José también quedó detenido.

En cuestión de horas avanzó la causa judicial por la que todos los integrantes de la banda fueron imputados por "asociación ilícita y estafas", y ahora la justicia porteña intentará determinar si hay más integrantes de la misma organización delictiva, que hayan actuado durante el show de Shakira o en alguna otra ocasión. En principio, a todos los acusados se les impuso una prohibición de ingreso a la cancha por los próximos dos años.