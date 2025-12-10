Las imágenes de Ángela Torres y Marcos Giles en Vélez que alimentan los rumores de romance

image

Acto seguido, en X, ex Twitter, comenzaron a circular videos de Ángela y Marcos durante el show, donde se los puede abrazados y bailando juntos todos los éxitos de la artista colombiana, lo que desató la locura de las "Margeliters".

Gloria Carrá le dedicó un tierno mensaje a Ángela Torres tras ser telonera de Shakira

La reconocida actriz Gloria Carrá no pudo ocultar su profunda alegría y orgullo por el excelente presente profesional de su hija mayor, Ángela Torres. A través de sus redes sociales, Carrá compartió un emotivo video que capturó los momentos más destacados de Ángela actuando como telonera de Shakira en el estadio José Amalfitani. Este hito representó un logro soñado para la joven artista, tanto en lo profesional como por su fanatismo personal hacia la estrella colombiana.

El montaje compartido por la actriz comienza mostrando a Ángela sobre el imponente escenario, interpretando “Luz Roja”, una de las canciones que forman parte de su primer álbum de estudio. Posteriormente, las imágenes registran momentos fuera del escenario, donde se la ve caminando sonriente junto a su equipo y a Marcos Giles -su compañero de Luzu, quien según trascendidos sería su actual pareja-. El video culmina, en medio del show de Shakira, con Ángela abrazada a sus amigos mientras de fondo suena la icónica canción “Antología”, un resumen que enfatiza tanto la satisfacción profesional como la calidez de sus vínculos personales.

Gloria Carrá expresó con gran emotividad lo que significó este hito en la carrera de su hija en el pie del clip: “Mi chiquita gigante teloneando a Shakira en Vélez!! Feliz y emocionada, no solo por verla cumplir sus sueños, también porque últimamente la veo reír y eso me llena el corazón de amor. Vamos Ange, esto recién empieza!! El último video me encanta, ella y sus amigos siempre”.

gloria carra angela torres

El intercambio de cariño entre madre e hija no se hizo esperar. Ángela comentó en la publicación: “Te amo mamáaaa, gracias por acompañarme y por ser luuuuzzz”. A lo que Gloria replicó: “Vos sos mi luz!! Te acompaño a donde me pidas. Te amo”. El diálogo continuó en un tono de humor que confirma la complicidad entre ambas: “Jajaja el final fue ronda de chismes, que se sepa”, bromeó Torres. “Yo pensé que era puro amor”, contestó Gloria, acompañando su comentario con emojis cariñosos.

La publicación resume el orgullo, la emoción y el sueño cumplido de ver a Ángela Torres en un momento cumbre de su carrera, arropada por su círculo íntimo y bajo la atenta, amorosa y luminosa mirada de su madre.