Gloria Carrá le dedicó un tierno mensaje a Ángela Torres tras ser telonera de Shakira

La emoción que marcó la segunda noche de Shakira en Vélez

Además del triunfo de la telonera, la segunda noche de Shakira en el estadio José Amalfitani se caracterizó por un momento inolvidable que conmovió a los 45.000 fanáticos presentes. En el marco de su Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la artista colombiana invitó a sus hijos Sasha y Milan al escenario para interpretar juntos la canción “Acróstico”, un tema compuesto especialmente como declaración de amor hacia ellos.

La escena fue histórica, ya que marcó la primera vez que los niños —fruto de su relación con Gerard Piqué— cantaron en vivo junto a su madre. Sasha y Milan subieron al escenario vestidos de celeste y blanco, irradiando una mezcla de timidez y sonrisas, llenando el espectáculo de una intimidad y ternura inéditas para un show de semejante envergadura. El público acompañó cada estrofa de la canción, ovacionando tanto a la estrella como a sus hijos y brindando un aplauso cerrado que se destacó como el punto más alto de la velada.

La reacción en las tribunas fue inmediata. Miles de celulares se alzaron para inmortalizar la actuación, que rápidamente se viralizó en redes sociales. El video del momento se transformó en tendencia, multiplicando los mensajes de admiración, likes y comentarios de fans profundamente conmovidos por la escena. Al finalizar la canción, el gesto familiar selló la emoción: Shakira, visiblemente conmovida, recibió el abrazo de sus hijos sobre el escenario y ambos le expresaron su amor antes de despedirse.