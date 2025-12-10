Gloria Carrá le dedicó un tierno mensaje a Ángela Torres tras ser telonera de Shakira
La actriz utilizó sus redes sociales para mostrar su emoción por el presente que vive su hija como cantante e influencer. Los detalles.
La reconocida actriz Gloria Carrá no pudo ocultar su profunda alegría y orgullo por el excelente presente profesional de su hija mayor, Ángela Torres. A través de sus redes sociales, Carrá compartió un emotivo video que capturó los momentos más destacados de Ángela actuando como telonera de Shakira en el estadio José Amalfitani. Este hito representó un logro soñado para la joven artista, tanto en lo profesional como por su fanatismo personal hacia la estrella colombiana.
El montaje compartido por la actriz comienza mostrando a Ángela sobre el imponente escenario, interpretando “Luz Roja”, una de las canciones que forman parte de su primer álbum de estudio. Posteriormente, las imágenes registran momentos fuera del escenario, donde se la ve caminando sonriente junto a su equipo y a Marcos Giles -su compañero de Luzu, quien según trascendidos sería su actual pareja-. El video culmina, en medio del show de Shakira, con Ángela abrazada a sus amigos mientras de fondo suena la icónica canción “Antología”, un resumen que enfatiza tanto la satisfacción profesional como la calidez de sus vínculos personales.
Gloria Carrá expresó con gran emotividad lo que significó este hito en la carrera de su hija en el pie del clip: “Mi chiquita gigante teloneando a Shakira en Vélez!! Feliz y emocionada, no solo por verla cumplir sus sueños, también porque últimamente la veo reír y eso me llena el corazón de amor. Vamos Ange, esto recién empieza!! El último video me encanta, ella y sus amigos siempre”.
El intercambio de cariño entre madre e hija no se hizo esperar. Ángela comentó en la publicación: “Te amo mamáaaa, gracias por acompañarme y por ser luuuuzzz”. A lo que Gloria replicó: “Vos sos mi luz!! Te acompaño a donde me pidas. Te amo”. El diálogo continuó en un tono de humor que confirma la complicidad entre ambas: “Jajaja el final fue ronda de chismes, que se sepa”, bromeó Torres. “Yo pensé que era puro amor”, contestó Gloria, acompañando su comentario con emojis cariñosos.
La publicación resume el orgullo, la emoción y el sueño cumplido de ver a Ángela Torres en un momento cumbre de su carrera, arropada por su círculo íntimo y bajo la atenta, amorosa y luminosa mirada de su madre.
La emoción que marcó la segunda noche de Shakira en Vélez
Además del triunfo de la telonera, la segunda noche de Shakira en el estadio José Amalfitani se caracterizó por un momento inolvidable que conmovió a los 45.000 fanáticos presentes. En el marco de su Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la artista colombiana invitó a sus hijos Sasha y Milan al escenario para interpretar juntos la canción “Acróstico”, un tema compuesto especialmente como declaración de amor hacia ellos.
La escena fue histórica, ya que marcó la primera vez que los niños —fruto de su relación con Gerard Piqué— cantaron en vivo junto a su madre. Sasha y Milan subieron al escenario vestidos de celeste y blanco, irradiando una mezcla de timidez y sonrisas, llenando el espectáculo de una intimidad y ternura inéditas para un show de semejante envergadura. El público acompañó cada estrofa de la canción, ovacionando tanto a la estrella como a sus hijos y brindando un aplauso cerrado que se destacó como el punto más alto de la velada.
La reacción en las tribunas fue inmediata. Miles de celulares se alzaron para inmortalizar la actuación, que rápidamente se viralizó en redes sociales. El video del momento se transformó en tendencia, multiplicando los mensajes de admiración, likes y comentarios de fans profundamente conmovidos por la escena. Al finalizar la canción, el gesto familiar selló la emoción: Shakira, visiblemente conmovida, recibió el abrazo de sus hijos sobre el escenario y ambos le expresaron su amor antes de despedirse.
