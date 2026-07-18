El dato que confirmaría que María Becerra cantará el Himno en la final del Mundial 2026

La modificación, que adelantó el horario del show de la cantante argentina, fue interpretada por muchos usuarios como una posible señal de que estaría liberando su agenda para viajar a Nueva York y participar de la ceremonia previa a la final. Si bien desde su entorno no confirmaron ni desmintieron las versiones, el cambio fue suficiente para alimentar los rumores y convertir a la "Nena de Argentina" en una de las principales candidatas para protagonizar uno de los momentos más esperados antes del duelo por el título.