El dato que confirmaría que María Becerra cantará el Himno en la final del Mundial 2026
Una modificación de último momento en la agenda de la cantante desató todo tipo de especulaciones entre los fanáticos.
La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya comenzó y, además de la expectativa por lo que ocurrirá dentro del campo de juego, otra incógnita mantiene en vilo a los hinchas: quién será el artista elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del partido decisivo.
Aunque la FIFA todavía no confirmó oficialmente quién pondrá la voz en la ceremonia, en las últimas horas comenzaron a sonar distintos nombres. Entre ellos aparecen Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Tini Stoessel y María Becerra, mientras las especulaciones crecen a medida que se acerca el domingo.
Lali continúa siendo una de las favoritas de los hinchas luego de su recordada interpretación en la final de Qatar 2022, un momento que muchos consideran una verdadera cábala para la Selección. Incluso, un reciente "LPM" publicado por la artista en sus redes sociales fue interpretado por varios seguidores como un posible guiño sobre su presencia en la definición.
El detalle que disparó las versiones
Sin embargo, en las últimas horas el nombre de María Becerra comenzó a cobrar cada vez más fuerza por un motivo muy particular. La cantante tenía previsto presentarse este sábado 18 de julio como una de las principales figuras del festival Bigsound Pontevedra 2026, en España, pero un cambio de último momento en la programación despertó todo tipo de teorías.
A través de un comunicado oficial, la organización informó: "Por motivos de agenda, se vieron obligados a modificar los horarios de las actuaciones previstas para hoy, sábado 18. María Becerra iniciará su presentación a las 23:00 horas, mientras que, como consecuencia de este ajuste, Nathy Peluso pasará a comenzar su show a la 01:25 horas".
La modificación, que adelantó el horario del show de la cantante argentina, fue interpretada por muchos usuarios como una posible señal de que estaría liberando su agenda para viajar a Nueva York y participar de la ceremonia previa a la final. Si bien desde su entorno no confirmaron ni desmintieron las versiones, el cambio fue suficiente para alimentar los rumores y convertir a la "Nena de Argentina" en una de las principales candidatas para protagonizar uno de los momentos más esperados antes del duelo por el título.
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