A qué hora se juega hoy Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
Ambas selecciones se enfrentan este sábado por el premio consuelo de la Copa del Mundo.
Las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.
El histórico duelo entre estas dos potencias del fútbol europeo se disputará en el Estadio de Miami (Hard Rock Stadium) a las 18 (hora de Argentina).
Ambos equipos llegan golpeados tras quedar eliminados a las puertas de la gran definición: los Bleus cayeron en semifinales 2-0 ante España, mientras que los Three Lions perdieron de forma agónica 2-1 frente a la Selección Argentina.
Dónde ver en directo Francia vs. Inglaterra
El partido cuenta con transmisión en directo de la TV Pública y DSports.
Probables formaciones de Francia vs. Inglaterra
A pesar de la fatiga tras cinco semanas de torneo, los entrenadores buscarán despedirse del certamen con una victoria en el último partido de Didier Deschamps al mando de Francia, que formaría con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.
Por su parte, Inglaterra iría con Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
El francés Kylian Mbappé llega con 8 goles en la actual competencia, empatado en la cima con Lionel Messi, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham lo siguen de cerca con 6 tantos cada uno.
Cómo está el historial de Francia vs. Inglaterra
Francia e Inglaterra registran tres antecedentes previos, de los cuales los británicos se quedaron con los cruces de la fase de grupos en 1966 (2-0) y 1982 (3-1), mientras que los galos se impusieron en el último cruce oficial en los cuartos de final de Qatar 2022 (2-1).
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