El Gobierno echó al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología Darío Geuna

La instalación de Thiel en Buenos Aires, con la compra de una mansión y el traslado temporal de su familia, no es un hecho aislado sino el síntoma de una estrategia más amplia . El gobierno impulsa un régimen de "sociedades automatizadas" para empresas gestionadas íntegramente por inteligencia artificial, con baja carga impositiva y nula regulación, una iniciativa alineada con los intereses del gigante tecnológico estadounidense . La propuesta de Milei de convertir a Argentina en un centro mundial de IA, respaldada por la promesa de "no intervención" regulatoria, no solo abre la puerta a que empresas como Palantir operen con mínimos controles democráticos, sino que también genera alarmas sobre el uso de datos personales con fines de vigilancia masiva . En este contexto, la salida de Darío Geuna de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —un área clave para definir el rumbo de la IA en el país— no debe leerse como un mero reacomodamiento burocrático, sino como la posible consolidación de un modelo que subordina los intereses nacionales a los del capital tecnológico extranjero.