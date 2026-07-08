María Becerra reavivó el debate sobre el ambiente pop: "Juega mucho el ego"
La cantante, quien se encuentra de gira por España, habló en una entrevista, destacó su amistad con Tini Stoessel y fue tajante con el ambiente pop.
El panorama de la música urbana nacional sigue siendo un terreno de alianzas y distanciamientos silenciosos que despiertan el interés masivo de las audiencias. A principios de este año, la escena artística argentina se vio envuelta en una grieta inesperada entre dos de sus máximos exponentes del pop: Tini Stoessel y Emilia Mernes.
Sin declaraciones directas que confirmaran el conflicto y con el hermetismo habitual de ambas, las especulaciones y supuestas internas no tardaron en dividir al ambiente y movilizar a fanáticos, colegas y medios de comunicación en dos bandos completamente opuestos. Y, si bien nunca se supo qué pasó, el tema, lejos de disiparse, fue alimentado de forma constante por los gestos, silencios y el posicionamiento de otras figuras de la canción, en un clima donde elegir bando se volvió casi inevitable.
Ya pasaron meses desde ese desencuentro y, a pesar de que parecía que todo iba en calma, la situación acaba de cambiar. Esto es porque María Becerra reavivó por completo el debate durante una entrevista otorgada al ciclo "Los 40 de España", donde habló a fondo de su lazo con Tini, la competencia feroz en la industria y la compleja dinámica entre mujeres en la música actual.
El testimonio de María Becerra sobre las luchas de ego en la música
Uno de los momentos más emotivos de la charla radiofónica llegó cuando la denominada Nena de Argentina recordó las jornadas de grabación de “High Remix”, la exitosa colaboración que la reunió con Tini y Lola Índigo en el año 2020. Para la cantante oriunda de Quilmes, ese trabajo de estudio significó mucho más que un suceso profesional en los ránkings.
“La amo. No sé la verdad cómo describirlo. Es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho. Yo la conozco y sé lo sensible que es, y a veces me molesta mucho que el mundo sea tan cruel con ella, que digan cosas que no son así”, confesó de manera abierta sobre su relación con La Triple T.
Siguiendo con su descargo, Becerra profundizó sobre el vínculo afectivo que mantiene fuera de los escenarios con la estrella pop y cuestionó la ligereza con la que la opinión pública suele juzgar a las celebridades de la industria musical: “No quiero hablar de más, pero me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es. Es más fácil decir que una pop star tiene problemas superficiales y es todo una pelot..., cuando en realidad todo es muchísimo más profundo".
Luego de esto, agregó: "Ella es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una piba hecha y derecha y se maneja con moral en su vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal. La he pasado muy mal cuando se decían cosas muy fuertes sobre ella y por lo que ella sufría también. Entonces, esa es la relación que tengo: la quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo y que ella es muy buena. No quiero decir que es frágil, pero es muy sensible. Siento que la debo proteger”.
En ese sentido, la intérprete no tuvo reparos en reconocer su rol sumamente protector y su carácter fuerte para ponerle límites a quienes atacan a su círculo cercano de amistades: “Si algo le pasa, enseguida voy y la defiendo. Le digo: ‘¿Quién te hizo esto?’. Soy muy así. Ese es nuestro vínculo”, resumió con firmeza, dejando bien en claro que el lazo con Tini es mucho más que un acuerdo profesional de conveniencia, estando atravesado por un profundo afecto y una lealtad inquebrantable ante la mirada ajena.
Durante la emisión, la conductora del programa resaltó el peso generacional de Stoessel, describiéndola como una artista que marcó a toda una camada de jóvenes. “Hay mucha gente que creció viéndola”, comentó la periodista, a lo que Becerra respondió de forma inmediata: “Yo misma, sí”.
Y agregó sobre el magnetismo de Tini: “Está donde está por eso, porque la gente la quiere, los artistas la queremos y la bancamos. Por eso también hay gente que le debe querer hacer mal, porque tiene una luz, un ángel que no lo tiene nadie. Ella llega a cualquier lugar y, aunque no sepas quién es, te das cuenta de que hay algo distinto”.
Avanzada la conversación, el diálogo viró hacia el clima tenso que se vive en la escena musical argentina, haciendo mención a otros cantantes como Milo J y Trueno, quienes también habían pasado previamente por el set español. Becerra fue consultada sin rodeos sobre la famosa “división” interna que se comenta en los portales de espectáculos: “Yo pienso que sí, que es verdad. Está dividida en varias cosas: géneros, estilos, movidas... Hay artistas que hacen una onda muy nueva, otros más pop, otros versátiles, otros más estancados, están los rockeros... Es muy variado”.
Sin embargo, la compositora también admitió que existen marcadas tensiones de tipo personal entre las distintas figuras: “Es un ambiente donde se juega mucho el ego, hay mucha envidia, hasta el ‘se puso este vestido y yo me lo puse primero’. Imaginate qué pelotu... atómica. Pero bueno, así es. Y el público también quiere avivar la llama”.
La pregunta sobre si los cortocircuitos que ocurren entre las mujeres de la escena urbana están exagerados por la prensa o si responden a la realidad fue directa y sin preámbulos. Becerra no esquivó el manotazo y analizó la situación con total honestidad: “Por un lado está exagerado, por otro hay versiones que son un cuento de fantasía. Pero también hay una realidad: ciertas personas estamos divididas, y tenemos formas muy diferentes de pensar y de encarar la vida".
Y sumó: "Yo hay cosas que no pongo en duda, formas de actuar que no cambio ni pongo en juego. Soy de una forma y si no comparto la forma de ser con alguien, no compro y ya. Hay gente con la que no compro, se lo digo en la cara. Si no me gusta cómo actúa, lo que le hizo a tal persona, yo me paro del lado de esa persona. Es así”.
Sin mencionar en ningún momento el nombre de Mernes de forma explícita, la cantante dejó en evidencia que las diferencias y las lealtades cruzadas se sienten con fuerza y se dicen abiertamente, tanto en el ámbito privado como en los pasillos de la industria: “Toda la gente que a mí no me cae bien lo sabe y lo he hablado con ellos, con ellas, y no tengo ningún drama. Es la situación que es y yo con vos no compro”.
De esta manera, mientras Tini y Emilia eligen mantener un estricto bajo perfil mediático, María Becerra dejó en claro cuál es su posición.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario