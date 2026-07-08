María Becerra reavivó el debate sobre el ambiente pop: "Juega mucho el ego"

Siguiendo con su descargo, Becerra profundizó sobre el vínculo afectivo que mantiene fuera de los escenarios con la estrella pop y cuestionó la ligereza con la que la opinión pública suele juzgar a las celebridades de la industria musical: “No quiero hablar de más, pero me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es. Es más fácil decir que una pop star tiene problemas superficiales y es todo una pelot..., cuando en realidad todo es muchísimo más profundo".

Luego de esto, agregó: "Ella es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una piba hecha y derecha y se maneja con moral en su vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal. La he pasado muy mal cuando se decían cosas muy fuertes sobre ella y por lo que ella sufría también. Entonces, esa es la relación que tengo: la quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo y que ella es muy buena. No quiero decir que es frágil, pero es muy sensible. Siento que la debo proteger”.

En ese sentido, la intérprete no tuvo reparos en reconocer su rol sumamente protector y su carácter fuerte para ponerle límites a quienes atacan a su círculo cercano de amistades: “Si algo le pasa, enseguida voy y la defiendo. Le digo: ‘¿Quién te hizo esto?’. Soy muy así. Ese es nuestro vínculo”, resumió con firmeza, dejando bien en claro que el lazo con Tini es mucho más que un acuerdo profesional de conveniencia, estando atravesado por un profundo afecto y una lealtad inquebrantable ante la mirada ajena.

Durante la emisión, la conductora del programa resaltó el peso generacional de Stoessel, describiéndola como una artista que marcó a toda una camada de jóvenes. “Hay mucha gente que creció viéndola”, comentó la periodista, a lo que Becerra respondió de forma inmediata: “Yo misma, sí”.

Y agregó sobre el magnetismo de Tini: “Está donde está por eso, porque la gente la quiere, los artistas la queremos y la bancamos. Por eso también hay gente que le debe querer hacer mal, porque tiene una luz, un ángel que no lo tiene nadie. Ella llega a cualquier lugar y, aunque no sepas quién es, te das cuenta de que hay algo distinto”.

Avanzada la conversación, el diálogo viró hacia el clima tenso que se vive en la escena musical argentina, haciendo mención a otros cantantes como Milo J y Trueno, quienes también habían pasado previamente por el set español. Becerra fue consultada sin rodeos sobre la famosa “división” interna que se comenta en los portales de espectáculos: “Yo pienso que sí, que es verdad. Está dividida en varias cosas: géneros, estilos, movidas... Hay artistas que hacen una onda muy nueva, otros más pop, otros versátiles, otros más estancados, están los rockeros... Es muy variado”.

Sin embargo, la compositora también admitió que existen marcadas tensiones de tipo personal entre las distintas figuras: “Es un ambiente donde se juega mucho el ego, hay mucha envidia, hasta el ‘se puso este vestido y yo me lo puse primero’. Imaginate qué pelotu... atómica. Pero bueno, así es. Y el público también quiere avivar la llama”.

La pregunta sobre si los cortocircuitos que ocurren entre las mujeres de la escena urbana están exagerados por la prensa o si responden a la realidad fue directa y sin preámbulos. Becerra no esquivó el manotazo y analizó la situación con total honestidad: “Por un lado está exagerado, por otro hay versiones que son un cuento de fantasía. Pero también hay una realidad: ciertas personas estamos divididas, y tenemos formas muy diferentes de pensar y de encarar la vida".

Y sumó: "Yo hay cosas que no pongo en duda, formas de actuar que no cambio ni pongo en juego. Soy de una forma y si no comparto la forma de ser con alguien, no compro y ya. Hay gente con la que no compro, se lo digo en la cara. Si no me gusta cómo actúa, lo que le hizo a tal persona, yo me paro del lado de esa persona. Es así”.

Sin mencionar en ningún momento el nombre de Mernes de forma explícita, la cantante dejó en evidencia que las diferencias y las lealtades cruzadas se sienten con fuerza y se dicen abiertamente, tanto en el ámbito privado como en los pasillos de la industria: “Toda la gente que a mí no me cae bien lo sabe y lo he hablado con ellos, con ellas, y no tengo ningún drama. Es la situación que es y yo con vos no compro”.

De esta manera, mientras Tini y Emilia eligen mantener un estricto bajo perfil mediático, María Becerra dejó en claro cuál es su posición.