"Hasta que lo investigas": la teoría de Jimmy Fallon sobre Lionel Messi y Lamine Yamal que se volvió viral

Antes de cerrar el segmento, Fallon redobló la apuesta con otro guiño humorístico: “¿Qué número tenía Messi en 2017? Exacto, el 19. Esto es totalmente real. Sé que es loco, pero, se pone aún más extraño porque la final es este domingo, 19 de julio”. Aunque el público entendió que todo se trataba de un sketch en tono de comedia, el fragmento no tardó en viralizarse y muchos usuarios comenzaron a compartir la teoría, mientras otros incluso decidieron interpretarla de forma literal.