"Hasta que lo investigas": la teoría de Jimmy Fallon sobre Lionel Messi y Lamine Yamal que se volvió viral
El conductor de The Tonight Show sorprendió con un monólogo cargado de ironía antes de la final del Mundial 2026.
A pocos días de la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Jimmy Fallon sorprendió en una nueva emisión de The Tonight Show al dedicar parte de su tradicional monólogo a Lionel Messi y Lamine Yamal. El conductor estadounidense aprovechó una de las imágenes más icónicas del fútbol para construir una divertida teoría conspirativa que rápidamente recorrió las redes sociales.
Todo giró en torno a la fotografía tomada en 2007, cuando un joven Messi participó de una producción solidaria junto a un bebé que, años más tarde, se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol mundial: Lamine Yamal. La imagen volvió a cobrar fuerza tras confirmarse que ambos se enfrentarán en la definición del campeonato.
Con su habitual estilo humorístico, Fallon comenzó mostrando la fotografía y comentó: “Esta foto se está haciendo viral ¿La vieron? Esta es la foto de Messi con el bebé Yamal”. Luego agregó: “Esto fue en 2007 y algunos aficionados dicen que es una gran conspiración y que la FIFA guionó cada partido durante los últimos 20 años”.
La teoría que hizo reír al público
El presentador aclaró inmediatamente que la hipótesis era “obviamente, ridículo” y remató con otra frase cargada de ironía: “Tendrías que ser muy estúpido para creeerlo”. Sin embargo, tras una pausa dramática, cambió el tono y lanzó mirando a cámara: “Hasta que lo investigas”.
A partir de allí comenzó una cadena de supuestas coincidencias numéricas para alimentar la broma. “Messi tiene 39 años ahora, pero en la foto tenía 20. 39 menos 20 es 19, que es la edad que tiene Lamine Yamal ahora. Además, ¿qué número usa Yamal? Exacto, es el 19. Esa foto se tomó en 2007, hace 19 años”, dijo entre risas.
Antes de cerrar el segmento, Fallon redobló la apuesta con otro guiño humorístico: “¿Qué número tenía Messi en 2017? Exacto, el 19. Esto es totalmente real. Sé que es loco, pero, se pone aún más extraño porque la final es este domingo, 19 de julio”. Aunque el público entendió que todo se trataba de un sketch en tono de comedia, el fragmento no tardó en viralizarse y muchos usuarios comenzaron a compartir la teoría, mientras otros incluso decidieron interpretarla de forma literal.
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