La tristeza de María Becerra tras la muerte de Sol, la fan a la que ayudó en su tratamiento: "Gracias por..."

Así fue el encuentro entre María Becerra y Sol Varacalli

Sin previo aviso, la cantante cayó en la casa de Sol. Sin cámaras armadas ni anuncio previo. Cara a cara. “Vino a conocerme de sorpresa y todavía no caigo”, relató en su momento la fan, que pasó de ver a su ídola en una pantalla a tenerla sentada al lado.

En aquel encuentro hubo de todo: emoción, charla y música. Cantaron juntas, compartieron un momento íntimo que después explotó en redes y dejó una imagen poco habitual: la de una figura masiva corriéndose del show para conectar desde otro lugar.