"Él decidió...": Valentina Cervantes rompió el silencio sobre su separación de Enzo Fernández

Aseguró Cervantes que no hubo "crisis" con el futbolista del Chelsea y de la Selección Argentina. "Se dijeron muchas cosas que son mentiras. Es mentira que hay terceros o infidelidades, o por lo menos yo no me enteré", sostuvo.

VALENTINA CERVANTES, ex de ENZO FERNÁNDEZ, rompe el silencio tras su separación



"Enzo decidió estar solo"

"No hubo ninguna crisis"

"Yo no me enteré de infidelidades"



Cc #LAM en América TV

La joven consideró que lo que le ocurrió a su ahora exmarido es que "debe ser un sentimiento que tenía hace tiempo y es normal", y añadió: "Y yo lo acepté. No lo venía venir, me sorprendió pero lo acepté".

"Nos quedaron varias cosas pendientes, y calculo que lo vamos a hablar cuando vuelva con la Selección", contó Valentina en diálogo con LAM.

Ya instalada en el país, la joven también se refirió a su decisión de regresar a la Argentina, luego de varios años viviendo en el exterior por la carrera de Fernández. "Vamos a hacer lo posible para que yo viaje para que pueda ver a los hijos. Yo estuve 10 días más allá, porque llevo varios años de vida allá. Y me ofreció quedarme en Londres, pero yo preferí volver a la Argentina porque acá está mi familia y estoy más acompañada", indicó.

De cara al futuro, y ante la consulta de De Brito, Cervantes no le cerró la puerta a una reconciliación. "No se si es definitiva la separación. Por ahí en 10 años me ven de nuevo con Enzo. Por ahora, yo estoy acá", afirmó.