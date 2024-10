El descargo de Marcela Feudale en defensa de la universidad pública: "Aprendan a..."

feudale universidades.mp4

La defensa de Feudale se enmarca en un debate más amplio sobre el valor de la educación pública en Argentina, un sistema que ha sido reconocido internacionalmente por su calidad y accesibilidad. "Una de las cosas más loables de la República Argentina es la educación pública, reconocida internacionalmente. No sé dónde quieren ir. ¿Que un tipo no puede pasarse 30 años dando una materia en una carrera? Correcto. Busquemos a ese, que no son todos", agregó, destacando la necesidad de mantener una conversación constructiva sobre la calidad educativa, en lugar de adoptar una postura detractora y generalizada.

La reciente crítica de Feudale contra el gobierno de Milei

Recientemente, se pronunció en contra de que el Gobierno dijera "Día de la Raza" a lo que, en verdad, es el "Día de la Diversidad Cultural". En este sentido, señaló: "No queda humano sobre el planeta que no sepa lo inadecuado del término 'Raza'. Yo sugeriría abandonar la confrontación permanente porque por momentos es hasta infantil". Su declaración pone de relieve la importancia de utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso en la esfera pública.

No queda humano sobre el planeta q no sepa lo inadecuado del termino Raza. Yo sugeriría abandonar la confrontación permanente xq por momentos es hasta infantilhttps://t.co/RMT8qZslDz https://t.co/rce1EBBKwy — Marcela Feudale (@SoyFeudaleM) October 12, 2024

La defensa de la educación pública por parte de Feudale ha resonado en un momento crítico, donde muchos ciudadanos argentinos se sienten preocupados por los efectos de la política actual en las instituciones educativas. La conductora subraya la importancia de la participación ciudadana y el derecho a manifestarse en defensa de lo que consideran un pilar fundamental de la sociedad.