Murió Chunchuna Villafañe: el desgarrador mensaje de despedida de Juana Molina
La artista confirmó la muerte de su madre con un emotivo posteo en redes sociales y anunció la suspensión de un show que tenía previsto en San Miguel.
La muerte de Chunchuna Villafañe provocó una profunda conmoción en el mundo artístico argentino y fue su hija, Juana Molina, quien confirmó públicamente la noticia a través de un emotivo y doloroso mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Con palabras atravesadas por la tristeza, la cantante y actriz compartió cómo vivió las primeras horas tras la partida de su madre y dejó un texto íntimo que rápidamente generó repercusión y miles de mensajes de apoyo en redes sociales.
“Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada”, escribió Juana al comienzo del posteo, donde además describió el fuerte impacto emocional que le produjo regresar a la casa de su madre y encontrarse con el vacío que dejó su ausencia. “Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”, expresó la artista, en uno de los fragmentos más conmovedores de la publicación.
A lo largo del mensaje, Molina también recordó la relación cotidiana y cercana que mantenía con Chunchuna Villafañe, marcada por largas charlas y encuentros frecuentes que, según reconoció, hoy adquieren todavía más valor desde la nostalgia y el duelo. “Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”, escribió, en una frase que para muchos sintetizó de manera simple y profundamente humana el vínculo entre ambas.
En el mismo posteo, Juana Molina anunció además la suspensión del show que tenía previsto realizar en XLR Club, en San Miguel. Según contó, durante varias horas evaluó la posibilidad de presentarse igual, pero finalmente entendió que emocionalmente no estaba en condiciones de afrontar el recital. “Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar”, señaló.
La artista también dejó ver la necesidad de refugiarse en su círculo más íntimo para atravesar este momento doloroso y contó que desea permanecer junto a su hija durante los próximos días. “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos”, escribió antes de cerrar el mensaje con una frase breve pero cargada de sensibilidad: “Pasará, sanará”.
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