Murió Chunchuna Villafañe: el desgarrador mensaje de despedida de Juana Molina

En el mismo posteo, Juana Molina anunció además la suspensión del show que tenía previsto realizar en XLR Club, en San Miguel. Según contó, durante varias horas evaluó la posibilidad de presentarse igual, pero finalmente entendió que emocionalmente no estaba en condiciones de afrontar el recital. “Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar”, señaló.

La artista también dejó ver la necesidad de refugiarse en su círculo más íntimo para atravesar este momento doloroso y contó que desea permanecer junto a su hija durante los próximos días. “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos”, escribió antes de cerrar el mensaje con una frase breve pero cargada de sensibilidad: “Pasará, sanará”.