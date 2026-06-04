Cómo es el personaje de Nicholas Galitzine en "Las 100 noches del deseo"
El actor, luego de brillar en "He-Man" vuelve a ser el ícono de una romantasy que estrena en cines. Conocé todos los detalles de "Las 100 noches del deseo".
Hay actores que encuentran una fórmula cómoda y se quedan en ella, y luego están los que deciden desafiar las leyes de la gravedad de Hollywood. Nicholas Galitzine pertenece, sin dudas, al segundo grupo.
Tras haber paralizado la conversación digital al ponerse la armadura y el bronceado del icónico héroe de acción en He-Man, el británico decide dar un volantazo absoluto para regresar a su territorio más sagrado: el del romance magnético, pero esta vez con un tinte oscuro, literario y profundamente feminista en "Las 100 noches del deseo", que estrena este 11 de junio en cines.
Esta transición no es solo un logro de agenda; es la prueba de una versatilidad que pocos "novios de internet" pueden ostentar hoy en día. Galitzine entiende que su carisma no debe ser unidimensional. Puede ser el príncipe azul, el héroe de acción de los ochenta, y ahora, el catalizador de un juego de seducción peligroso y ambiguo en una de las adaptaciones más esperadas de la novela gráfica de Isabel Greenberg.
El auge del "Romantasy": ¿qué es este nuevo vicio cultural?
Para entender el contexto de Las 100 noches del deseo, es obligatorio hablar del "Romantasy". Este género híbrido —que fusiona las reglas del romance de época con la construcción de mundos de la fantasía histórica— dejó de ser un fenómeno exclusivo de las librerías para conquistar el streaming y las salas de cine. Es el espacio donde autoras de culto como Sarah J. Maas o Rebecca Yarros construyeron sus imperios, y donde el público encuentra un contrato emocional perfecto: la promesa de un amor intenso, pero rodeado de un peligro místico, castillos aislados y decisiones de vida o muerte.
La película, dirigida por Julia Jackman, se monta sobre esta ola estética pero le añade una vuelta de tuerca intelectual y feminista, reinterpretando el clásico mito de Las mil y una noches. Aquí, las palabras no son solo entretenimiento; son la única herramienta de supervivencia para dos mujeres atrapadas en un mundo de hombres despiadados.
Manfred: el seductor ambiguo que desafía a la audiencia
En este laberinto de historias, Galitzine interpreta a Manfred, un carismático visitante que llega al remoto castillo donde habitan Cherry (Maika Monroe) y su devota doncella, Hero (Emma Corrin). Manfred es la personificación de la tentación y el peligro: un hombre cuya belleza y magnetismo sirven para camuflar una apuesta cruel con el esposo de Cherry. Lo interesante de la interpretación de Nicholas es que no compone a un villano plano; Manfred es un ser de matices, un manipulador que se mueve con la soltura de quien sabe que su sola presencia desestabiliza cualquier estructura.
El contrapunto que logra con Emma Corrin es de una tensión exquisita. Para proteger a Cherry, Hero debe recurrir al arte de contar historias noche tras noche, usando la mitología y los relatos como un escudo protector frente a la crueldad de Manfred. Es un duelo de ingenio donde Galitzine demuestra una madurez actoral fascinante, sosteniéndole la mirada a una de las mejores actrices de su generación en un juego donde las palabras son armas silenciosas.
Las 100 noches del deseo funciona también como un termómetro de la cultura pop actual. Reunir en una misma pantalla a la reina del suspenso independiente (Maika Monroe), a la fuerza dramática de Emma Corrin, a la frescura pop de Charli XCX (en su era de dominación absoluta) y al magnetismo romántico de Nicholas Galitzine es un movimiento de producción brillante. Cada uno aporta una textura diferente a esta fábula que celebra la solidaridad femenina frente al egoísmo de los hombres de poder.
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