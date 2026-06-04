Cómo es el personaje de Nicholas Galitzine en "Las 100 noches del deseo"

La película, dirigida por Julia Jackman, se monta sobre esta ola estética pero le añade una vuelta de tuerca intelectual y feminista, reinterpretando el clásico mito de Las mil y una noches. Aquí, las palabras no son solo entretenimiento; son la única herramienta de supervivencia para dos mujeres atrapadas en un mundo de hombres despiadados.

Manfred: el seductor ambiguo que desafía a la audiencia

En este laberinto de historias, Galitzine interpreta a Manfred, un carismático visitante que llega al remoto castillo donde habitan Cherry (Maika Monroe) y su devota doncella, Hero (Emma Corrin). Manfred es la personificación de la tentación y el peligro: un hombre cuya belleza y magnetismo sirven para camuflar una apuesta cruel con el esposo de Cherry. Lo interesante de la interpretación de Nicholas es que no compone a un villano plano; Manfred es un ser de matices, un manipulador que se mueve con la soltura de quien sabe que su sola presencia desestabiliza cualquier estructura.

El contrapunto que logra con Emma Corrin es de una tensión exquisita. Para proteger a Cherry, Hero debe recurrir al arte de contar historias noche tras noche, usando la mitología y los relatos como un escudo protector frente a la crueldad de Manfred. Es un duelo de ingenio donde Galitzine demuestra una madurez actoral fascinante, sosteniéndole la mirada a una de las mejores actrices de su generación en un juego donde las palabras son armas silenciosas.

las 100 noches del deseo

Las 100 noches del deseo funciona también como un termómetro de la cultura pop actual. Reunir en una misma pantalla a la reina del suspenso independiente (Maika Monroe), a la fuerza dramática de Emma Corrin, a la frescura pop de Charli XCX (en su era de dominación absoluta) y al magnetismo romántico de Nicholas Galitzine es un movimiento de producción brillante. Cada uno aporta una textura diferente a esta fábula que celebra la solidaridad femenina frente al egoísmo de los hombres de poder.