Murió la actriz Chunchuna Villafañe

Una carrera brillante en el cine y la televisión

Nacida en abril de 1940, la artista comenzó su extenso recorrido como modelo publicitaria en los años 60, deslumbrando en múltiples campañas, para luego volcarse de lleno a la actuación y la arquitectura. Su aclamado rol en La historia oficial, la emblemática película de Luis Puenzo que ganó el premio Óscar, marcó uno de los puntos más altos de su trayectoria cinematográfica.

Además de su éxito internacional en el cine y de lucirse en las tablas del teatro, brilló en la televisión con Estilo Chunchuna, un programa donde logró combinar a la perfección su pasión por la decoración y el diseño. Su legado vivirá en el recuerdo de múltiples generaciones como el de una profesional versátil, sumamente talentosa e inolvidable.