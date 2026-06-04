Murió la actriz Chunchuna Villafañe
El espectáculo nacional se despide de Chunchuna Villafañe. La histórica actriz falleció a los 92 años y su hija Juana Molina le dedicó un mensaje.
Este jueves, el mundo del espectáculo despidió a una de sus figuras más emblemáticas y queridas: Chunchuna Villafañe falleció a los 92 años. La triste noticia fue confirmada públicamente por su hija, la cantante Juana Molina, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales llena de gratitud.
El conmovedor mensaje de despedida de Juana Molina
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El texto de la artista transmitió el dolor de una partida inevitable. “Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada”, expresó la cantante en su posteo. Además, destacó el profundo lazo que las unía a través de charlas interminables y la "ausencia inmensa" que sentirá de ahora en adelante.
Debido a este duro momento familiar, Juana Molina anunció la cancelación de su próximo show programado en San Miguel, argumentando que prefiere resguardarse y atravesar el duelo en la intimidad, para estar "bien juntitas" con su propia hija.
Una carrera brillante en el cine y la televisión
Nacida en abril de 1940, la artista comenzó su extenso recorrido como modelo publicitaria en los años 60, deslumbrando en múltiples campañas, para luego volcarse de lleno a la actuación y la arquitectura. Su aclamado rol en La historia oficial, la emblemática película de Luis Puenzo que ganó el premio Óscar, marcó uno de los puntos más altos de su trayectoria cinematográfica.
Además de su éxito internacional en el cine y de lucirse en las tablas del teatro, brilló en la televisión con Estilo Chunchuna, un programa donde logró combinar a la perfección su pasión por la decoración y el diseño. Su legado vivirá en el recuerdo de múltiples generaciones como el de una profesional versátil, sumamente talentosa e inolvidable.
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