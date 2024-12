El desconsolado llanto de Alberto Cormillot al despedir a Jorge Lanata en la radio

"Todo el mundo despidiendo a Jorge Lanata con mucha congoja, cariño y admiración. Alberto Cormillot, ¿querías hacer un comentario?", expresó María Isabel Sánchez, quien está reemplazando a Eduardo Feinmann en la conducción.

El médico, visiblemente afectado, comenzó a responder sobre el segmento humorístico del ciclo: “Sí. Me están preguntando en YouTube si va a haber 'Desembarco' y por supuesto que no, pero no por una cosa formal”. Al escucharlo, la periodista comentó: “Sí, porque no tenemos ganas de reírnos”.

“No, no nos sale”, afirmó Cormillot, incapaz de continuar. “Es un día triste. La tristeza es un sentimiento natural y sano que hay que vivirlo como cada cosa de la vida”, completó la locutora.

Mientras los mensajes de los fanáticos del programa se sucedían, Sánchez leyó en voz alta algunos testimonios que reflejaban el cariño hacia Lanata. “Rosario dice: ‘Buen día, aunque el más triste. Como oyente y seguidora del querido Jorge, agradecida por todo su legado como periodista. Parte importante de nuestra mañana y domingos.’ Otro mensaje decía: ‘Jorge, te vamos a extrañar. Dejaste caminos allanados para la justicia.’

Cormillot recibió la noticia del fallecimiento de su compañero mientras estaba al aire con Cuestión de peso (eltrece). “Es muy triste, yo trabajé con él y además éramos vecinos de horario. Hace rato que él estaba en la casa y yo no lo veía, pero durante bastante tiempo estuve en su programa... Hemos perdido un amigo, un tipo innovador, un transgresor extraordinario, una cabeza de esas que pocas veces se ven, una cabeza brillante”, dijo, conmovido.

Y explicó cómo era el cuadro de Lanata, quien falleció tras una falla multiorgánica. “Él venía ya con una obesidad, una diabetes y un factor tóxico que era el cigarrillo. Eso influye mucho para que el cuerpo entre en un estado inflamatorio crónico”, completó.

Luego de enterarse la noticia de su muerte, a través de su cuenta de Instagram le dedicó un sentido mensaje: “Un honor, un aprendizaje, un orgullo. Mereciste mi admiración como la de casi todos los que te conocieron. Dejás un agujero y también una huella. Te vamos a extrañar. #QEPD querido Jorge Lanata”, expresó.