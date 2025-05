El desgarrador momento de Ulises Apóstolo en Gran Hermano: "Me vi tan..."

“Cómo te extraño, Chiara. No lo voy a poder hacer sin vos. Cómo se nos fue de las manos así... Hoy estaban todos en la fiesta y faltaba alguien que me acompañe como lo hacías vos. Me vi tan solo ahí... No tengo nada que ver con esta gente”, confesó entre lágrimas el participante, que se define a sí mismo como "del interior del interior".

Con su estilo espontáneo y sin filtro, Ulises continuó desahogándose, visiblemente afectado: “No sé qué hacer. Desde que se fue Chiara no puedo encontrarme. Intento ser lo más duro que puedo, que no me volteen, que los comentarios no me afecten. Cuando hablan de ella, intento limpiar su nombre, pero se está haciendo más cuesta arriba de lo que imaginé”.

ulises llora por chiara.mp4

En un momento de total vulnerabilidad, el joven cordobés cerró su desahogo con una reflexión que tocó a muchos dentro y fuera del reality: “Aunque estuviéramos enojados o mal, sabía que ella estaba ahí, dentro del mismo predio. Y hoy, por más que esté descompuesto de llanto, no tengo a quién acudir”.

La reacción de Chiara al ver triste a Ulises

Del otro lado de la pantalla, Chiara no tardó en reaccionar al ver la angustia de su compañero y decidió dedicarle palabras de aliento desde sus redes sociales. En sus historias de Instagram, escribió mensajes cargados de ternura y apoyo emocional: “Te amo, Ulises. Me partís el corazón. Si supieras todo lo que te estoy defendiendo y acompañando… Siempre juntos. Aguantá un poquito más, mi rey”, expresó con cariño.

En otra historia, salió en defensa del cordobés ante las críticas que dudaban de su autenticidad: “Para los que dicen que no llora de verdad: sí llora, y mucho. Solo que a todos no se les hace tan fácil soltar la emoción. Orgullosa de vos. Te amo cada día más.”

Más allá de los altibajos emocionales y las diferencias que pudieron haber tenido durante el juego, Ulises y Chiara construyeron una relación sólida basada en el afecto y la contención mutua. Su salida fue, sin duda, un duro golpe para él, y la distancia comenzó a hacerse sentir con fuerza en esta etapa final del certamen.