Santiago del Moro anunció el regreso de exparticipantes a Gran Hermano: quiénes entran y por qué

"Algunos, no sé cuántos, los que nos están hoy, van a entrar en la recta final a jugar", manifestó el conductor, en relación a las ausencias dentro de la fiesta íntima que tuvo el exparticipantes con su pareja y con exjugadores como Lorenzo, Renato, Sofía "Sopa y otros.

Dicho esto, Marina Calabró preguntó si "tenían chances" de ingresar a jugar en las mismas condiciones que los demás participantes, pero el conductor lo negó: "No, entran a acompañar. Entran a hacer campaña en la recta final con los últimos que queden. Ya se van a enterar de quiénes entran".

En pleno anuncio, Del Moro no quiso ahondar en detalles, pero -en su lugar- Yanina Latorre aportó más condimentos a la novedad: "La semana que viene entran 'sin jugar' varios ex a la casa.Tengo 2 nombres... ¿¿Los digo?? (Por eso hoy no entran al casamiento", manifestó este jueves.

Luego, reveló: "No esperen a Chiara y Luciana hoy, entran la semana que viene. Parece que también entran la semana que viene Nano (Giuliano Vaschetto), Jenifer Lauría y Martina Pereyra. De nada".

Después de la eliminación que se hará en una gala doble y se definirá el lunes 19 de mayo, los exjugadores ingresarán para acompañar a cada uno de los concursantes. Sin embargo, resta saber si será al azar o si podrá ser a elección.