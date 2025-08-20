El día que Nico Vázquez le dijo que "no" a Lagherta de Vikingos por Gime Accardi

Hace algunos años, Nico Vázquez y Gime Accardi compartían momentos de aparente complicidad frente a cámaras, en un segmento mediático de “permitidos” que combinaba humor, picardía y tensiones de pareja. Fue allí donde ella admitió que su crush platónico y permitido sería Ragnar, de Vikingos, generando un ida y vuelta cargado de chistes y pequeñas dosis de celos, que entonces parecían parte del juego y hoy, con la separación y las filtraciones de infidelidades, se leen con otra intensidad.