Nico Vázquez enfrenta su nueva vida tras separarse de Gime Accardi: adónde se fue a vivir

Una de las primeras imágenes de Nico en su nuevo entorno llegó de la cuenta Gossipeame. En la fotografía se lo observa sentado en la mesa de un café de la zona, solo, con el gesto serio y enfocado en sus asuntos, mientras disfruta de una tarde soleada. “Nico Vázquez el viernes pasado tipo 15.30 en un café por Núñez. Se tomó un café y se llevó unas bolsas de comida”, escribió la panelista y agregó, evaluando su estado: “Me da que su separación lo tiene remal, lo veo desmejorado”.