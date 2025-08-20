Qué dijo Martín Cirio cuando le preguntaron si Gime Accardi es "una 'Tatiana'"

Y, agregó: "Para mí, obviamente ella dice que lo sabían solo con Nico, pero seguramente algún amigo también. Me cuesta un poco opinar porque a Gime la quiero. Le escribí cuando hicieron el comunicado, pero sí le dije que esperaba que la esté pasando dentro de todo el tornado, lo mejor posible".

Después de esto, el notero le consultó por el tema de salud mental, que Accardi también lo habló en la conferencia de prensa que dio. "Es que ella no mediatiza nada. A diferencia de lo de la China, es que ella ventila, expone todo. Icardi también, entonces es como que decís 'bueno, evidentemente quieren una exposición de esto", dijo el influencer.

"En el caso de Gime y Nico, ellos no hacen nada de eso. Le creo a ella cuando dice que le afecta un montón y en 18 años quién no se gar... a otro", concluyó Martín Cirio.

Dónde surgió el término “Tatiana”

Este término lo creó Martín Cirio en uno de sus streaming, luego de que la China Suárez sea vista con Franco Colapinto en España en noviembre del 2024. Es que según el influencer a la actriz “le gustan los casados para demostrar que es mejor y más deseada que la otra”, y señaló que cuando se la descubre es “la primera feminista”, alegando que la “atacan por ser mujer”.

Pero destacó que no es el único hombre que la atrae: “El otro que le gusta es el deseado por todas, no va a estar con cualquiera. Ahora todas están locas con Colapinto, entonces ella va como un gato y marca el territorio, lo mea todo. Porque el macho deseado por todas que puede estar con cualquiera la elige a ella, que es conforme a la mirada del hombre, y se siente la más especial”, expresó Cirio.