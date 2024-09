El duro mensaje de Luciano Napolitano para Javier Milei: "No tenemos para comer"

"Yo me puse contento cuando usted asumió porque fui un preso político. Casualidad: usted asume y yo quedo libre", comentó el hijo de Pappo, que fue condenado por violencia de género contra su expareja y cumplió con parte de la pena hasta diciembre de 2023, cuando fue absuelto por la Cámara de Apelaciones de San Isidro.

"Entonces yo no siento que le deba algo a usted. Si usted tiene algo que le sobre no nos podría tirar un hueso a los que no tenemos", recapituló el otrora seguidor esperanzado de Javier Milei.

"Hay bandas que tienen el título de rock y no hacen rock. Yo soy rock. A mí me escriben un mensaje y lo respondo. No creo que ahora porque sea Presidente se olvide de nosotros... Qué se yo, yo tengo una deuda millonaria. Le pido por favor que responda mi mensaje", agregó el músico antes de aclarar: "mi mensaje va en nombre de la gente que vi anteayer durmiendo en la calle en una noche muy fría".

Luciano Napolitano siguió los pasos de Pappo en el mundo del rock pero nunca llegó a salir de la sombra del recordado artista, y la mayoría de los comentarios en redes sociales señalaron la necesidad actual de buscarse un empleo.