Privatización: el Gobierno pasó a disponibilidad a 77 trabajadores de los complejos de Chapadmalal y Embalse

Según informaron delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), este período de disponibilidad se extenderá por un lapso de entre seis y doce meses, dependiendo de la antigüedad y los agrupamientos del personal.

Al finalizar ese período, si los agentes consiguen un nuevo empleo fuera del ámbito público o si no son reubicados en otra dependencia, quedarán desvinculados de la administración pública de forma automática. En tal escenario, conservarán el derecho a percibir la indemnización correspondiente bajo el amparo de la Ley Marco de Empleo Público (N° 25.164).

El objetivo de fondo para los complejos de Chapadmalal y Embalse: concesión privada por 30 años

Esta reestructuración de personal representa el paso administrativo previo que necesitaba el gobierno del presidente Javier Milei para avanzar en su meta de entregar ambos complejos turísticos históricos en concesión al sector privado por un término de 30 años.

Desde la Jefatura de Gabinete ratificaron el rumbo de la medida, argumentando que bajo la tutela de empresas privadas se logrará "atractivar inversiones que restauren y eleven la calidad" de la infraestructura de los predios, la cual arrastra un profundo deterioro.

Los voceros de la Casa Rosada defendieron el traspaso sosteniendo que pondrá los hoteles "al servicio de la gente" y, fundamentalmente, logrará reducir de manera drástica la carga y el costo de mantenimiento económico que hoy significan para las arcas del Estado nacional.

Como antecedente de la tensión reinante en las unidades, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya había intimado el mes pasado a varias familias de trabajadores radicadas en Chapadmalal a desalojar las viviendas oficiales en un lapso de diez días.

Por el momento, las licitaciones públicas nacionales e internacionales no han sido formalizadas debido a que los equipos técnicos del Ejecutivo se encuentran elaborando los pliegos de bases y condiciones finales.