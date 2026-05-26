Javier Milei y Luis Caputo compartirán escenario en el Latam Economic Forum
El Presidente y el ministro de Economía estarán presentes en uno de los encuentros más observados por empresarios e inversores. Todos los detalles.
El oficialismo volverá a mostrarse ante uno de los auditorios económicos más influyentes del país. Javier Milei confirmó que participará del Latam Economic Forum junto a Luis Caputo, en un evento que suele convertirse en una caja de resonancia para las principales señales financieras y políticas del Gobierno.
La nueva edición del foro se realizará en Parque Norte y llevará como consigna “Dónde estamos, hacia dónde vamos”. Como ocurre cada año, el encuentro reunirá a economistas, empresarios, operadores financieros y referentes del sector privado que siguen de cerca el escenario económico argentino.
La presencia conjunta de Milei y Caputo genera expectativa porque ambos se transformaron en las caras centrales del plan económico libertario. Mientras el Presidente sostiene el costado ideológico y político del modelo, el ministro aparece como el principal responsable de ejecutar las medidas vinculadas al ajuste fiscal, la estabilización y la relación con el mercado.
Por eso, cada aparición pública compartida termina funcionando como una especie de termómetro sobre el estado del programa económico. En especial dentro de un contexto donde el Gobierno intenta consolidar señales de recuperación y mantener la confianza de empresarios e inversores.
Según trascendió, Caputo tendrá una participación importante durante el desarrollo del foro y Milei será uno de los encargados del cierre principal del evento. Esa combinación vuelve a poner el foco sobre los mensajes que ambos podrían transmitir respecto al dólar, la inflación, las inversiones y las reformas económicas que el oficialismo todavía busca impulsar.
En anteriores ediciones del Latam Economic Forum, tanto el Presidente como el ministro utilizaron el escenario para defender el rumbo económico del Gobierno y reforzar el discurso sobre equilibrio fiscal, reducción del gasto público y protagonismo del sector privado en la recuperación económica.
De hecho, Caputo ya había dejado frases fuertes en participaciones previas, donde insistió con que la Argentina atraviesa un cambio económico profundo y aseguró que el sector privado tendrá un rol central en esa transformación.
El evento contará además con empresarios, especialistas financieros y referentes de distintos sectores productivos, especialmente vinculados al área energética y de inversiones. Por eso el foro suele ser seguido muy de cerca por el mercado, que interpreta cada discurso oficial como una posible señal sobre el futuro económico inmediato.
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