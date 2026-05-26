Javier Milei y Luis Caputo compartirán escenario en el Latam Economic Forum

luis caputo super rigi

Según trascendió, Caputo tendrá una participación importante durante el desarrollo del foro y Milei será uno de los encargados del cierre principal del evento. Esa combinación vuelve a poner el foco sobre los mensajes que ambos podrían transmitir respecto al dólar, la inflación, las inversiones y las reformas económicas que el oficialismo todavía busca impulsar.

En anteriores ediciones del Latam Economic Forum, tanto el Presidente como el ministro utilizaron el escenario para defender el rumbo económico del Gobierno y reforzar el discurso sobre equilibrio fiscal, reducción del gasto público y protagonismo del sector privado en la recuperación económica.

De hecho, Caputo ya había dejado frases fuertes en participaciones previas, donde insistió con que la Argentina atraviesa un cambio económico profundo y aseguró que el sector privado tendrá un rol central en esa transformación.

El evento contará además con empresarios, especialistas financieros y referentes de distintos sectores productivos, especialmente vinculados al área energética y de inversiones. Por eso el foro suele ser seguido muy de cerca por el mercado, que interpreta cada discurso oficial como una posible señal sobre el futuro económico inmediato.