El enigmático posteo de Ciro Martínez: ¿vuelve con Los Persas?

El final de Los Piojos, marcado por una serie de recitales de despedida que se convirtieron en eventos históricos para el rock argentino, lejos de ser un cierre, fue el comienzo de una nueva etapa. Con Ciro y Los Persas, Andrés Ciro Martínez reafirmó su poder de convocatoria y su calidad musical, consolidando una trayectoria solista exitosa. Sus nuevos proyectos no solo continuaron la esencia de su sonido, sino que también exploraron nuevos horizontes, demostrando que su creatividad no tiene límites. El músico sigue siendo un referente, capaz de llenar estadios y emocionar a su público, demostrando que el legado de Los Piojos continúa vivo en cada acorde, en cada canción y en la inconfundible voz de su líder.