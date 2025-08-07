El enigmático posteo de Ciro Martínez: ¿vuelve con Los Persas?
El cantante de "Los Piojos" y "Ciro y Los Persas" sorprendió a sus fanáticos con un posteo en el que podría anunciar el regreso de una de sus bandas.
Andrés Ciro Martínez se erige como una de las figuras más influyentes del rock nacional, un músico que ha sabido dejar una huella imborrable, primero al frente de Los Piojos y, más tarde, con su proyecto solista Ciro y Los Persas. Su carisma sobre el escenario y su innegable talento como compositor y frontman han cautivado a miles de fanáticos a lo largo de décadas.
En sus letras, Ciro ha sabido reflejar la vida cotidiana, las pasiones y las historias de barrio, creando un lazo inquebrantable con su público. Su capacidad para pasar de baladas emotivas a potentes himnos de rock demuestra la versatilidad y profundidad de un artista que se mantiene relevante y vigente en la escena musical.
El final de Los Piojos, marcado por una serie de recitales de despedida que se convirtieron en eventos históricos para el rock argentino, lejos de ser un cierre, fue el comienzo de una nueva etapa. Con Ciro y Los Persas, Andrés Ciro Martínez reafirmó su poder de convocatoria y su calidad musical, consolidando una trayectoria solista exitosa. Sus nuevos proyectos no solo continuaron la esencia de su sonido, sino que también exploraron nuevos horizontes, demostrando que su creatividad no tiene límites. El músico sigue siendo un referente, capaz de llenar estadios y emocionar a su público, demostrando que el legado de Los Piojos continúa vivo en cada acorde, en cada canción y en la inconfundible voz de su líder.
¿Vuelve con Los Persas?
Sin embargo, lo cierto es que recientemente Ciro marcó un antes y un después para sus fans debido a una publicación que realizó en sus redes sociales. Esto es porque el cantautor compartió una frase de una de sus canciones más emblemáticas: "Que placer verte otra vez", pero por encima de ese nombre escribió "Ciro" con la tipografía clásica de su grupo con Los Persas.
Es por eso que, si bien nada es oficial, se sospecha fervientemente que el cantante tiene pensado un regreso con su grupo solista.
