Santiago Maratea debutará como conductor de televisión: cuándo y en qué canal

trato hecho

Santi describe el juego con su estilo característico: "Vas a tener que elegir un maletín entre 24 y tener intuición, suerte y saber cuándo parar". Además, revela el gran atractivo del programa: "Hay en juego 20 palos por día. ¿Tenemos un trato?".

El juego tradicional del formato consiste en que un participante elija uno de 26 maletines con diferentes montos de dinero. A medida que se abren los otros 25, el jugador recibe ofertas en efectivo para abandonar la partida. Con la promesa de una renovación total, los espectadores deberán esperar hasta el estreno para ver qué cambios se han implementado en las reglas del juego.