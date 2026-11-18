Marta Fort se separó de su novio a pocos meses de comenzar la relación: cuál fue el motivo
La hija de Ricardo Fort confirmó que está nuevamente soltera y dejó una sugestiva frase en sus redes sociales. Su expareja también rompió el silencio y dio su versión sobre el final del romance.
Marta Fort volvió a quedar en el centro de la escena luego de confirmar su separación de Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quien había comenzado una relación sentimental meses atrás. La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque el romance había nacido de una convocatoria televisiva y parecía avanzar con buenos resultados.
A través de una historia de Instagram, la hija de Ricardo Fort anunció que ya no estaba en pareja y dejó una frase que despertó especulaciones sobre los motivos de la ruptura. "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", escribió, en una aparente referencia a las dificultades que habría atravesado el vínculo.
Sin embargo, la versión de su expareja fue diferente. Según contó Pochi en Puro Show, se comunicó con Ramírez para conocer su postura y el joven aseguró que fue él quien decidió ponerle punto final a la relación. "No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan", habría explicado el uruguayo.
Además, negó que su decisión estuviera vinculada con los celos o con la exposición mediática de Marta. También rechazó cualquier especulación sobre un supuesto interés económico y defendió su comportamiento durante el noviazgo: "Yo fui súper bueno, jamás me colgué de su fama ni de su plata".
El sugestivo mensaje de Marta Fort tras separarse
La influencer eligió sus redes sociales para comunicar que había terminado su relación. "Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja", escribió sobre un fondo negro. Pero la frase que más repercusiones generó fue la siguiente: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros". Finalmente, Marta apeló al humor y etiquetó a Blender, el canal de streaming donde había conocido a su ahora expareja. "Así que... ¿seguimos con el casting?", agregó.
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