El sugestivo mensaje de Marta Fort tras separarse

La influencer eligió sus redes sociales para comunicar que había terminado su relación. "Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja", escribió sobre un fondo negro. Pero la frase que más repercusiones generó fue la siguiente: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros". Finalmente, Marta apeló al humor y etiquetó a Blender, el canal de streaming donde había conocido a su ahora expareja. "Así que... ¿seguimos con el casting?", agregó.