Marta Fort expuso a un participante de MasterChef con una inesperada confesión
Durante su último paso por el reality de Telefe, la participante sorprendió al contar la situación de un participante con una frase inesperada.
Un descontracturado y cómico episodio se robó todas las miradas en la pantalla de "MasterChef Celebrity" (Telefe) durante una charla al aire entre Wanda Nara y Marta Fort. En medio de la emisión del certamen gastronómico, la joven sorprendió por completo a la conductora al confesar que recibió una serie de insólitos mensajes de voz enviados por Grego Rossello apenas arrancó su jornada, despertando de inmediato la curiosidad de la animadora por conocer los detalles de esa inesperada comunicación.
El intercambio comenzó cuando la hija de Ricardo Fort decidió relatar sin filtros lo que había encontrado en su teléfono celular al abrir los ojos, lanzando una frase que dejó perpleja a su interlocutora: “Me despierto con un audio de Grego (Rossello) en bombita”. Ante semejante revelación, Wanda reaccionó al instante con evidente asombro y le repreguntó: “¿En bombita?”, abriendo la puerta para que la participante explicara con lujo de detalles cuáles eran las intenciones del humorista en aquellas grabaciones.
Lejos de esquivar el tema y tomándose la situación con total simpatía, Martita imitó el tono de los mensajes recibidos y reprodujo exactamente las palabras que le envió su compañero de competencia: “‘Eh, Marta, ¿dónde estás? ¿Hacemos after? ¿Qué hacés, Marta? ¿Cómo va? ¿Dónde está el after?’ Pero qué desubicado”. De este modo, dejó en claro que el influencer buscaba continuar la salida nocturna junto a ella, aunque el horario en que la joven escuchó la propuesta terminó transformando el intento en una situación tan llamativa como graciosa.
Al escuchar la seguidilla de consultas que el comediante había dejado registradas en el chat de voz, la conductora del reality culinario no pudo contener su sorpresa y lanzó un comentario filoso que desató las carcajadas en el estudio al sentenciar: “Pero Gregorio está tirando tiros para todos lados”. Así, entre bromas y complicidad frente a las cámaras, la confesión de Marta Fort expuso el desparpajo con el que Grego Rossello se maneja fuera de las cocinas y regaló uno de los pasajes más divertidos del programa.
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