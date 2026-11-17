Al escuchar la seguidilla de consultas que el comediante había dejado registradas en el chat de voz, la conductora del reality culinario no pudo contener su sorpresa y lanzó un comentario filoso que desató las carcajadas en el estudio al sentenciar: “Pero Gregorio está tirando tiros para todos lados”. Así, entre bromas y complicidad frente a las cámaras, la confesión de Marta Fort expuso el desparpajo con el que Grego Rossello se maneja fuera de las cocinas y regaló uno de los pasajes más divertidos del programa.