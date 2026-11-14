Marta Fort se robó todas las miradas en el recital de María Becerra
Marta Fort fue una de las invitadas del show de María Becerra, donde desfiló al ritmo de “Sexo es la moda”-
Marta Fort se convirtió en una de las protagonistas de la noche durante el recital de María Becerra en el Arena de Buenos Aires. La hija de Ricardo Fort formó parte de un desfile sobre el escenario, en el que también participaron la actriz Eva de Dominici, Ángela Torres y otras personalidades. La presentación tuvo como banda sonora el tema “Sexo es la moda”.
Para la ocasión, Marta eligió un diseño negro de Verónica de la Canal, con transparencias, bordados y detalles brillantes que se destacaron durante su paso por la pasarela. Completó el look con el pelo rubio suelto y ondas, realizado por el estilista Christian Rey, quien estuvo junto a ella durante el evento.
La participación de la joven no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Tanto su representante, Natalia Román, como Mary Alderete y la propia Fort publicaron imágenes de lo ocurrido. Entre las reacciones que recibió se destacaron comentarios como “La reina”, “Hermosa experiencia” y “Una que la rompió fue ella”.
Uno de los videos que se difundió mostró la ovación que recibió mientras recorría la pasarela. Además, en otro fragmento se escuchó una frase dedicada a su padre: “Mirá, Comandante, todo el Arena aclamando a tu hija”. La referencia a Ricardo Fort acompañó el momento en el que Marta disfrutaba de los aplausos y los gritos de los presentes.
Una vez finalizada su participación, la hija del empresario se dirigió a los camarines para encontrarse con María Becerra y saludarla. El encuentro también quedó registrado en imágenes.
De esta manera, el desfile se convirtió en uno de los momentos destacados del espectáculo, que incorporó una pasarela con distintas figuras invitadas mientras sonaba “Sexo es la moda”.
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