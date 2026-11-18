En aquella emisión de septiembre, cuando el animador les consultó sobre el rótulo de su vínculo, ambos aseguraron que continuaban conociéndose sin una fecha formal de inicio, aunque el joven aclaró que ya la respetaba “como si fuera” su pareja. Sin embargo, ante la insistencia del panel sobre qué faltaba para dar el paso definitivo, Ramírez tomó el micrófono frente a todos los presentes y le preguntó sin vueltas: “¿Querés ser mi novia?”, obteniendo un emocionado “Sí, quiero” por parte de Fort antes de fundirse en un abrazo y un beso en pleno vivo. Apenas dos meses después de aquella romántica escena, la historia llegó a su desenlace definitivo.