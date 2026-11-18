Martita Fort anunció su separación y no se guardó nada: los detalles
Juan Manuel Ramírez y Marta Fort anunciaron su noviazgo en septiembre, pero recientemente la influencer confirmó su separación.
Este 18 de noviembre, Marta Fort recurrió a sus historias de Instagram para anunciar públicamente el final de su noviazgo con Juan Manuel Ramírez, poniendo punto final a una relación que había cobrado gran notoriedad meses atrás. A través de una placa con fondo negro, la joven influencer eligió dirigirse de manera frontal a sus seguidores para dar por cerrado el vínculo sentimental: “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”.
Si bien evitó puntualizar las causas específicas que desencadenaron el distanciamiento o brindar precisiones sobre la actualidad del joven uruguayo de 28 años, Marta dejó entrever que ciertas actitudes de su expareja motivaron la decisión definitiva al sumar una contundente reflexión: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”. Finalmente, cerró su descargo etiquetando a la señal de streaming donde nació el romance y lanzando una pregunta cargada de ironía: “Así que… @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”.
Aquella mención final remite directamente a junio pasado, cuando la hija de Ricardo Fort visitó el programa "Blender at Night", conducido por José María Listorti, y propuso una dinámica para encontrar candidatos dispuestos a acompañarla en un viaje. Entre los postulantes apareció Ramírez, quien logró conquistar su atención e iniciar un acercamiento que recién se blanquearía por completo tres meses después, exactamente el 11 de septiembre, durante una nueva participación conjunta en el mismo envío televisivo.
En aquella emisión de septiembre, cuando el animador les consultó sobre el rótulo de su vínculo, ambos aseguraron que continuaban conociéndose sin una fecha formal de inicio, aunque el joven aclaró que ya la respetaba “como si fuera” su pareja. Sin embargo, ante la insistencia del panel sobre qué faltaba para dar el paso definitivo, Ramírez tomó el micrófono frente a todos los presentes y le preguntó sin vueltas: “¿Querés ser mi novia?”, obteniendo un emocionado “Sí, quiero” por parte de Fort antes de fundirse en un abrazo y un beso en pleno vivo. Apenas dos meses después de aquella romántica escena, la historia llegó a su desenlace definitivo.
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