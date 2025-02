El fastuoso ingreso de Horacio Pagani a Bendita TV tras ganarse la lotería

"Vine para festejar con mis compañeros", manifestó Pagani luego de develar que también había traído snacks para compartir con todos ellos durante la transmisión.

Video: así fue el ingreso de Horacio Pagani a Bendita TV tras ganarse la lotería

El conductor le dijo en broma: "Yo estuve siempre, Horacito. Eso lo tenés presente ¿No?". El periodista deportivo le contestó: "Vos estuviste siempre y creo que te mereces una parte de la fortuna". Sin embargo, Horacio reconoció "¡No gané nada!".

Según el propio Pagani aseguró este miércoles, ganó una suma superior a los 240 mil pesos y aseguró que no suele apostar grandes sumas de dinero en la lotería e incluso, subrayó que tiende a jugar 5 o 6 mil pesos. "Yo juego poco, no me animo a jugar mucho. Quiero explicar...yo juego dos cafés", se sinceró.

Segundos más tarde, el conductor quiso saber si tenía planes de abandonar alguno de sus trabajos periodísticos actuales y el peridoidsta respondió: "No voy más, estoy estudiando todo, voy a comprar Canal 9".

Luego confesó que casi no durmiói en toda la noche. " ¿Sabés lo que es la sensación? Es una cuestión importante, yo diría que mundial. ¡Es un número entre 10.000!", dijo.

El martes en vivo sorprendente momento cuando Pagani se enteró al aire que había ganado la lotería e interrumpió el desarrollo del programa con sus gritos. El panelista celebró su victoria con todos sus compañeros.

Pagani interrumpió a Casella mientras hacía un PNT. “¡Pará que no terminé! ¿Qué pasó?”, preguntó Casella. “¡Gané la lotería!”, retrucó Horacio ya agregó: ¡Me salvé!

El resto de los panelistas del ciclo televisivo comenzaron a celebrar, se acercaron a darle besos, abrazos y felicitaciones, mientras Pagani les mostraba la pantalla de su celular la prueba de su victoria.

El periodista deportivo ganó en la lotería de Santa Fe con los números 1717, 717 y otros 100.

Pagani explicó que le había pegado a cuatro cifras. "Él siempre juega al 717, pero esta vez jugó al 1717", dijo Casella.