El filoso posteo de Julián Weich tras su tensa participación en la mesa de Mirtha Legrand: "Prefiero..."

La reacción de Julián Weich que encendió la polémica, ¿contra Juana Viale?

Lejos de dejar pasar el comentario, Julián Weich decidió romper el silencio de una manera contundente. El conductor retuiteó el mensaje de la seguidora y le sumó una frase breve pero cargada de significado: "¡Prefiero callar!".

Este posteo fue interpretado de inmediato por sus seguidores como una ratificación de que se sintió incómodo y silenciado durante el programa. La frase parece confirmar que Weich tenía mucho más para decir sobre la crisis de consumo y la falta de "bien común" que denunció en vivo, pero que el dinamismo de la mesa —o la postura de la conducción— no le permitieron profundizar.

image El filoso posteo de Julián Weich tras su tensa participación en la mesa de Mirtha Legrand.

Cabe recordar que, durante la cena, Weich había manifestado su dificultad para encontrar aspectos positivos en la realidad actual, mencionando incluso que su empresa debió cerrar tras 15 años de actividad solidaria.

Este nuevo "palito" en redes sociales suma un capítulo más al cruce de visiones entre el actor y los defensores del oficialismo, dejando en claro que el malestar del "Terrible" no terminó cuando se apagaron las cámaras del estudio.