"Loco tu forma de SER", el clásico de Los Auténticos Decadentes reversionado en vivo por SER
SER lanzó su versión “Loco tu forma de SER”, un clásico de Los Auténticos Decadentes, en formato audiovisual a 5 cámaras en mano, con público presente.
La canción forma parte de “La Vida Baila Live Session”, el primer disco en vivo de la banda, un proyecto que se irá presentando canción por canción y que busca capturar la energía real de sus shows. Esta versión llega con una impronta uptempo y festiva, que reinterpreta el tema escrito por Jorge Serrano desde un sonido actual sin perder su espíritu original.
La conexión entre SER y el universo de Los Auténticos Decadentes no es nueva: el propio Serrano colaboró anteriormente con la banda en “Vitalidad”, y ambos proyectos han compartido escenario en distintas ocasiones, incluyendo presentaciones de gran conexión con el público como Festival Capital en el Hipódromo de La Plata.
SER es una banda de pop/rock argentina descubierta por Zeta Bosio y producida por Diego Blanco. En el último tiempo consolidó su crecimiento con presencia en festivales como el Festival de la Avicultura en Córdoba y el Billboard Summer Festival, además de giras por Argentina y Latinoamérica.
Con una propuesta que mezcla pop, rock, reggae, ska y ritmos latinos, SER viene construyendo una identidad de shows en vivo pensados como verdaderas celebraciones colectivas.
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