"Loco tu forma de SER", el clásico de Los Auténticos Decadentes reversionado en vivo por SER

Embed - SER on Instagram: "Hay muchas formas de SER, la nuestra es hacer música! Vayan a ver y escuchar nuestro nuevo single en vivo lleno de amor y alegría! Primer adelanto de nuestro álbum EN VIVO! Hicimos una versión up tempo de una canción que amamos! “Loco tu forma de SER”, gracias maestro Jorge Serrano por escribir este himno y a Los Auténticos Decadentes por su apoyo! ► Producción General: Eli Aldasoro, Fede Berdullas y Virgin Music Argentina. ► SER es: Fede Berdullas: Voz, guitarras Juan Zangrilli: Batería Leandro Emanuele: Bajo y Coros ► Músicos invitados amigos: Martín Yubro: Guitarra y Coros Claudio Scolamiero: Saxo Alto Betho Monzón: Teclados Willy Rangone: Trompeta Fabricio Fapeto: Percusión ► Créditos Audio: Producido y mezclado por Diego “Chapa” Blanco (Los Pericos) en Robledo Sound Machine, Masterizado por Daniel Ovie Producción técnica, operación de sonido en vivo y grabación: Alejandro Pugliese Asistente de grabación y sonido en vivo: Tato Ballesta Pro Tools: Eli Gonzales Jefe de escenario: Rolo Pérez Asistente de producción: Claudio Rodríguez ► Créditos Video: Realizado en LCNPRO Director: Diego Latorre Director de fotografía: Tato Borounian Edición, post-producción y colorimetría: Diego Latorre Equipo de Realización: Leandro Monroe, León Romer, Mateo Monroe Goyeneche, Adrián Martinez y Kruguer Aguiler. Arte: Ana Díaz Taibo Dt escenografías Arte SER: Maru Picerno Idea original: Fede Berdullas, Diego Latorre, Emiliano Ciliberti Diseño de portada, Redes y Backstage Camera: Pablo Scocco, Rock In Motion Fotógrafa: Thami Cárcamo Make up & hair: Ceci Torres Catering: LCN y especial agradecimiento a: Cerveza Bierlife Gracias a todos y cada uno por su arte, gracias a Dios y a Los Ángeles! "

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