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"Loco tu forma de SER", el clásico de Los Auténticos Decadentes reversionado en vivo por SER

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SER lanzó su versión “Loco tu forma de SER”, un clásico de Los Auténticos Decadentes, en formato audiovisual a 5 cámaras en mano, con público presente.

Loco tu forma de SER, el clásico de Los Auténticos Decadentes reversionado en vivo por SER

La canción forma parte de “La Vida Baila Live Session”, el primer disco en vivo de la banda, un proyecto que se irá presentando canción por canción y que busca capturar la energía real de sus shows. Esta versión llega con una impronta uptempo y festiva, que reinterpreta el tema escrito por Jorge Serrano desde un sonido actual sin perder su espíritu original.

Embed - SER on Instagram: "Hay muchas formas de SER, la nuestra es hacer música! Vayan a ver y escuchar nuestro nuevo single en vivo lleno de amor y alegría! Primer adelanto de nuestro álbum EN VIVO! Hicimos una versión up tempo de una canción que amamos! “Loco tu forma de SER”, gracias maestro Jorge Serrano por escribir este himno y a Los Auténticos Decadentes por su apoyo! ► Producción General: Eli Aldasoro, Fede Berdullas y Virgin Music Argentina. ► SER es: Fede Berdullas: Voz, guitarras Juan Zangrilli: Batería Leandro Emanuele: Bajo y Coros ► Músicos invitados amigos: Martín Yubro: Guitarra y Coros Claudio Scolamiero: Saxo Alto Betho Monzón: Teclados Willy Rangone: Trompeta Fabricio Fapeto: Percusión ► Créditos Audio: Producido y mezclado por Diego “Chapa” Blanco (Los Pericos) en Robledo Sound Machine, Masterizado por Daniel Ovie Producción técnica, operación de sonido en vivo y grabación: Alejandro Pugliese Asistente de grabación y sonido en vivo: Tato Ballesta Pro Tools: Eli Gonzales Jefe de escenario: Rolo Pérez Asistente de producción: Claudio Rodríguez ► Créditos Video: Realizado en LCNPRO Director: Diego Latorre Director de fotografía: Tato Borounian Edición, post-producción y colorimetría: Diego Latorre Equipo de Realización: Leandro Monroe, León Romer, Mateo Monroe Goyeneche, Adrián Martinez y Kruguer Aguiler. Arte: Ana Díaz Taibo Dt escenografías Arte SER: Maru Picerno Idea original: Fede Berdullas, Diego Latorre, Emiliano Ciliberti Diseño de portada, Redes y Backstage Camera: Pablo Scocco, Rock In Motion Fotógrafa: Thami Cárcamo Make up & hair: Ceci Torres Catering: LCN y especial agradecimiento a: Cerveza Bierlife Gracias a todos y cada uno por su arte, gracias a Dios y a Los Ángeles! "
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La conexión entre SER y el universo de Los Auténticos Decadentes no es nueva: el propio Serrano colaboró anteriormente con la banda en “Vitalidad”, y ambos proyectos han compartido escenario en distintas ocasiones, incluyendo presentaciones de gran conexión con el público como Festival Capital en el Hipódromo de La Plata.

SER es una banda de pop/rock argentina descubierta por Zeta Bosio y producida por Diego Blanco. En el último tiempo consolidó su crecimiento con presencia en festivales como el Festival de la Avicultura en Córdoba y el Billboard Summer Festival, además de giras por Argentina y Latinoamérica.

Con una propuesta que mezcla pop, rock, reggae, ska y ritmos latinos, SER viene construyendo una identidad de shows en vivo pensados como verdaderas celebraciones colectivas.

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