La fuerte revelación de Diego Peretti tras su intervención cardíaca: "Ya estoy..."

Como señal de ese buen momento, también compartió en sus redes sociales una imagen brindando con dos copas junto a un corazón blanco, mostrando que el susto inicial ya quedó atrás.

diego-peretti-post-stent

La película de Diego Peretti que volvió a ser furor en Netflix

"Casi leyendas", una de las películas protagonizadas por Diego Peretti, volvió a ganar protagonismo al posicionarse entre los títulos más vistos de Netflix. A varios años de su estreno original, la producción encontró una nueva conexión con el público gracias a una historia atravesada por la nostalgia, los sueños pendientes y el paso del tiempo.

Estrenada en 2017, la película reunió a Peretti junto a Diego Torres y Santiago Segura en una trama que mezcla humor, música y una mirada sensible sobre aquellas metas que quedaron inconclusas. Más allá del elenco reconocido, el film logra tocar una fibra cercana para muchos espectadores: la sensación de preguntarse qué pasó con aquello que alguna vez parecía destinado a suceder.

Desde su llegada al catálogo de la plataforma, el largometraje comenzó a destacarse entre quienes buscan una propuesta más humana y menos apoyada en grandes efectos o giros impactantes. La historia apuesta a algo más simple, pero también más profundo: revisar el pasado y enfrentarse a las decisiones que marcaron el presente.

La premisa gira en torno a tres amigos que, en su juventud, formaron una banda de música y estuvieron muy cerca del éxito, aunque finalmente ese sueño no se concretó. Con los años, cada uno siguió su propio camino hasta que la vida los vuelve a reunir y los obliga a mirar hacia atrás.

Ese reencuentro no solo revive la posibilidad de volver a tocar juntos, sino también la necesidad de revisar quiénes son hoy. La película pone el foco en esa versión de uno mismo que quedó suspendida en el tiempo, esperando quizá una segunda oportunidad.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Décadas después de que su banda casi triunfe, un hombre con síndrome de Asperger se reencuentra con sus viejos amigos —un maestro y un abogado— para revivir el sueño".

En ese recorrido, el trabajo actoral resulta central. Diego Peretti construye un personaje atravesado por la ironía, la vulnerabilidad y ciertos conflictos internos que sostienen gran parte del tono emocional del relato.

A su lado, Diego Torres aporta una energía más espontánea y cercana, con una conexión natural con la música que atraviesa toda la historia. Esa diferencia entre ambos personajes genera buena parte del dinamismo de la película.

También se suma Santiago Segura, quien aporta humor y frescura, equilibrando la carga nostálgica del film y evitando que el relato pierda liviandad en medio de una historia profundamente emocional.