El Flaco Pailos desembarca en el Paseo La Plaza con su nuevo show "Solo de Humor"

A lo largo de 90 minutos, Pailos despliega una galería de personajes y situaciones desopilantes, sorprendiendo al público con cambios de vestuario relámpago realizados en cuestión de segundos y a la vista de todos. El show propone un recorrido imaginario por diferentes rincones del mundo, articulado a través de historias, sonidos, música, una marcada gestualidad y una gran cuota de improvisación que convierte cada función en un disparate único.