El Flaco Pailos desembarca en el Paseo La Plaza con su nuevo show "Solo de Humor"
El humorista cordobés regresa a la cartelera porteña para presentar un espectáculo vertiginoso, sin pausas y con múltiples transformaciones en escena.
La cartelera teatral de Buenos Aires se prepara para recibir una dosis asegurada de carcajadas. El Flaco Pailos vuelve con fuerza a los escenarios porteños para presentar “Solo de Humor”, una propuesta ágil, dinámica y pensada para desconectarse de la rutina durante una hora y media.
Las funciones se llevarán a cabo todos los viernes de septiembre, a partir de las 22:30 horas, en la emblemática sala del Paseo La Plaza, ubicada en Avenida Corrientes 1660, en pleno corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un viaje vertiginoso sin grandes artificios
Lejos de las grandes escenografías, la apuesta del espectáculo se sostiene pura y exclusivamente en el talento interpretativo del humorista, el vínculo directo con los espectadores y un ritmo que no da tregua.
A lo largo de 90 minutos, Pailos despliega una galería de personajes y situaciones desopilantes, sorprendiendo al público con cambios de vestuario relámpago realizados en cuestión de segundos y a la vista de todos. El show propone un recorrido imaginario por diferentes rincones del mundo, articulado a través de historias, sonidos, música, una marcada gestualidad y una gran cuota de improvisación que convierte cada función en un disparate único.
Con el sello característico de uno de los grandes referentes del humor argentino, "Solo de Humor" se consolida como el plan ideal para cortar la semana y arrancar el fin de semana a pura risa en la mítica calle Corrientes.
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