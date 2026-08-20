Una Obra Redonda inicia su "Gira por el Conurbano Redondo": fecha y lugar de las funciones

Fernando Casas, guionista y uno de los actores: “Llevamos cinco años haciendo Una Obra Redonda, que es un documental en vivo contado de manera cronológica, con banda en vivo, actores, bailarinas, audiovisuales, relato y stand up. Para recrear momentos históricos de Los Redondos y del país porque entendemos cosas que le pasaron a Los Redondos, a la juventud y a la sociedad, le sucedieron también a Argentina” .

Leonardo Melis, productor artístico: “Nuestro propósito es conmover. Desde la puesta en escena al sonido de la banda, el relato, las imágenes, para que el público vuelva a sentir todo aquello que le pasó y le pasa con Los Redondos. Y volver a salir de gira por el conurbano, de donde somos y vivimos, es muy movilizante siempre” .