Una Obra Redonda inicia su "Gira por el Conurbano Redondo": fecha y lugar de las funciones
El documental en vivo sobre la historia de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, con homenajes a Indio Solari, inicia su nueva gira por el conurbano bonaerense.
Como parte de los festejos por sus cinco años, Una Obra Redonda presentará su documental en vivo sobre la historia de Patricio Rey y Sus Redonditos –en funciones especiales homenaje al Indio Solari- en una "Gira por el Conurbano redondo" que comienza en San Miguel el 22 de agosto y termina en San Justo, el 3 de Oktubre.
El espectáculo cuenta con una banda en vivo, más de 15 artistas en escena, tesoros del baúl de Patricio Rey, imágenes históricas e inéditas y un presentador que realiza un relato cronológico del período que va entre 1976 y 2001. Una Obra es… también es una paleta socio-política del país que aborda los padecimientos e inquietudes de las juventudes. .
"Te vas a emocionar, sentir bronca y goce, comunión. Vení a revivir la historia de Los Redondos que es también la tuya y del país, tu adolescencia, recuerdos como tesoros, tus placeres alborotados, tu presente doliente. O a conocerla…". Una Obra Redonda recibió buenos augurios del propio Indio Solari, Skay Beilinson y la mayoría de Los Redondos.
Las funciones de Una Obra Redonda: "Gira por el Conurbano Redondo"
- 22/AGO San Miguel- Six Bar – Tribulato 235
- 11/SEPT Lomas de Zamora – Dandelión – Larrea 350
- 18/SEPT Martínez – City Bar – Fondo de la Legua 2550
- 19/SEPT Laferrere – Cine Teatro – Echeverría 6160
- 25/SEPT Tortuguitas – TOM – Ramal Pilar Km 36.5
- 03/OKTU San Justo – Teatro UOM – Av Illia 2340
Las voces de los realizadores y protagonistas
- Fernando Casas, guionista y uno de los actores: “Llevamos cinco años haciendo Una Obra Redonda, que es un documental en vivo contado de manera cronológica, con banda en vivo, actores, bailarinas, audiovisuales, relato y stand up. Para recrear momentos históricos de Los Redondos y del país porque entendemos cosas que le pasaron a Los Redondos, a la juventud y a la sociedad, le sucedieron también a Argentina”.
- Leonardo Melis, productor artístico: “Nuestro propósito es conmover. Desde la puesta en escena al sonido de la banda, el relato, las imágenes, para que el público vuelva a sentir todo aquello que le pasó y le pasa con Los Redondos. Y volver a salir de gira por el conurbano, de donde somos y vivimos, es muy movilizante siempre”.
- Gerardo Anchava, productor General: “Es un homenaje multisensorial a Patricio Rey. Tenemos varias manera de presentarnos, en plan café concert con mesas, rockeras o teatro. Además, el show apto para todo público es especial para nosotros, por lo que genera la obra en los pibes, en las nuevas generaciones. También el nuestro es un trabajo de revisionismo histórico porque vamos señalizando los lugares por dónde tocaron Los Redondos. La cancha de Racing, River, el Margarita Xirgu, el microestadio de Lanús ya tienen una plaqueta que testimonia el paso de Patricio Rey por allí”.
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