A qué hora dan hoy jueves Popstars en Telefe y qué pasa en esta fase
El reality va en busca del nuevo grupo de chicas que sacudirá la escena musical de Argentina. Todos los detalles del programa que conduce Nico Vázquez.
Tras la expectativa que generó su gala de presentación, Popstars suma su tercera entrega en Telefe. El ciclo que encabeza Nico Vázquez junto a Nicki Nicole, Ángela Torres y Charly García apunta a afianzar su audiencia después de un estreno que encendió el debate en las plataformas digitales, apostando a historias de vida y talento.
A qué hora y cómo ver Popstars
Popstars se podrá ver este jueves, desde las 21:30 horas bajo la conducción de Nico Vázquez, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal.
También a través de la página de MiTelefe.
Nico Vázquez se emocionó en Popstars al recordar a su hermano Santiago
Un momento cargado de emoción se vivió en Popstars cuando la historia de una de las participantes llevó a Nico Vázquez a recordar públicamente a su hermano Santiago, fallecido en 2016. El conductor se conmovió ante el gesto de la joven y terminó mostrando el tatuaje que lleva en su antebrazo en homenaje a él.
La situación ocurrió durante la segunda etapa del proceso de selección del ciclo de Telefe. María Belén Villagra, cantante oriunda de Gualeguaychú, Entre Ríos, se presentó ante el jurado acompañada por un objeto con un enorme significado personal: una púa de guitarra que pertenecía a su abuelo.
Antes de comenzar con su presentación, la participante contó por qué decidió llevarla consigo y explicó que se convirtió en una manera de mantener presente a su familiar después de su muerte.
“Me ayuda a tenerlo cerca cuando canto”, expresó María Belén, visiblemente movilizada por el recuerdo. Su relato generó una inmediata reacción en Vázquez, quien se sintió identificado con la forma que encontró la joven para atravesar una pérdida y conservar un vínculo simbólico con un ser querido.
En medio de la conversación, el conductor decidió compartir una parte de su propia historia. Se arremangó frente a las cámaras y mostró el tatuaje que lleva dedicado a Santiago.
“Mirá, acá lo tengo a mi hermano Santi”, le dijo a la participante mientras señalaba el diseño en su brazo.
Conmovido por la situación, Nico reflexionó sobre aquellos objetos, recuerdos o símbolos que permiten mantener cerca a las personas que ya no están físicamente.
“Siempre están igual con nosotros, pero está bueno recordarlos con algún objeto o historia para reforzarlo”, expresó.
La emoción continuó durante el programa y, posteriormente, una voz en off del propio conductor profundizó sobre la manera en la que aprendió a convivir con la ausencia de su hermano. “Los que se fueron siempre están. Son presencias sutiles que nos acompañan permanentemente”, aseguró Vázquez.
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