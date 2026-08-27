A qué hora dan hoy jueves Popstars en Telefe y qué pasa en esta fase

Antes de comenzar con su presentación, la participante contó por qué decidió llevarla consigo y explicó que se convirtió en una manera de mantener presente a su familiar después de su muerte.

“Me ayuda a tenerlo cerca cuando canto”, expresó María Belén, visiblemente movilizada por el recuerdo. Su relato generó una inmediata reacción en Vázquez, quien se sintió identificado con la forma que encontró la joven para atravesar una pérdida y conservar un vínculo simbólico con un ser querido.

En medio de la conversación, el conductor decidió compartir una parte de su propia historia. Se arremangó frente a las cámaras y mostró el tatuaje que lleva dedicado a Santiago.

“Mirá, acá lo tengo a mi hermano Santi”, le dijo a la participante mientras señalaba el diseño en su brazo.

Conmovido por la situación, Nico reflexionó sobre aquellos objetos, recuerdos o símbolos que permiten mantener cerca a las personas que ya no están físicamente.

“Siempre están igual con nosotros, pero está bueno recordarlos con algún objeto o historia para reforzarlo”, expresó.

La emoción continuó durante el programa y, posteriormente, una voz en off del propio conductor profundizó sobre la manera en la que aprendió a convivir con la ausencia de su hermano. “Los que se fueron siempre están. Son presencias sutiles que nos acompañan permanentemente”, aseguró Vázquez.