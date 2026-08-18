El fuerte cruce entre Mercedes Ninci y Esteban Trebucq en vivo: "Tengo más calle que todos ustedes juntos"

En medio del intercambio, Ninci buscó respaldar su postura a partir de su experiencia como periodista y de sus años recorriendo las calles para realizar coberturas. “Yo tengo un poco más de calle que todos ustedes juntos, perdónenme. Llevo recorriendo la calle 30 y pico de años y sé lo que le pasa a la gente”, afirmó la cronista frente a sus compañeros de mesa.