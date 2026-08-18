Declaran los policías que asistieron a Candela Arizaga tras su incidente con Facundo Moyano
La investigación judicial en contra del sindicalista sigue en pie por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Los detalles.
El trámite judicial iniciado contra el dirigente sindical Facundo Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en el marco de violencia de género suma nuevas instancias de prueba. La fase de instrucción prosigue este martes 18 de agosto con las declaraciones de los efectivos policiales que intervinieron asistiendo a Candela Arizaga durante los primeros momentos posteriores al acontecimiento.
Para la jornada de hoy, los tribunales convocaron al inspector Matías Ríos, perteneciente a la Policía de la Ciudad, junto a la agente Estefanía Verón, quien estuvo a cargo del traslado de Arizaga hacia el Hospital Pirovano. A la nómina de citados para prestar testimonio se añade Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género de la fuerza porteña, que mantuvo una entrevista con la víctima mientras permanecía internada.
El expediente acumula declaraciones recabadas durante los días previos para reconstruir lo sucedido en el complejo ViewPoint, el inmueble situado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. La semana pasada testificaron dos trabajadores del área de seguridad de la torre, además del residente del edificio que realizó la llamada de emergencia al 911 en las primeras horas del martes 4 de agosto.
La agenda del juzgado continuará este miércoles 19 y jueves 20 de agosto con la recepción de más testimonios relevantes para la causa, incluyendo declaraciones de profesionales de la salud y de la empleada doméstica del exlegislador. El cronograma de citaciones se extenderá hasta el lunes 31 de este mes, fecha en la que completarán sus exposiciones los familiares de la joven influencer.
A pesar de que tanto Moyano como Arizaga coinciden en manifestar la inexistencia de episodios violentos, las autoridades judiciales mantienen abierta la etapa investigativa. El tribunal busca reunir la totalidad de los elementos probatorios disponibles antes de definir si corresponde archivar las actuaciones o disponer la continuidad del proceso penal contra el referente gremual.
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