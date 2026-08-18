Declaran los policías que asistieron a Candela Arizaga tras su incidente con Facundo Moyano

La agenda del juzgado continuará este miércoles 19 y jueves 20 de agosto con la recepción de más testimonios relevantes para la causa, incluyendo declaraciones de profesionales de la salud y de la empleada doméstica del exlegislador. El cronograma de citaciones se extenderá hasta el lunes 31 de este mes, fecha en la que completarán sus exposiciones los familiares de la joven influencer.