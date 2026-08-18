"Murder in a small town" llega a Universal +: uno de sus protagonistas revela detalles exclusivos

Foto: (Universal+)

La tendencia del subgénero encuentra ahora una nueva pantalla. Este miércoles 19 de agosto, Universal+ estrena de manera exclusiva en Argentina la primera temporada de Murder in a Small Town, una apuesta de 8 episodios que combina el drama criminal con la intensidad emocional. Protagonizada por Rossif Sutherland (ER, The Handmaid’s Tale) y Kristin Kreuk (Smallville, Beauty & the Beast), junto a un elenco que incluye a Mya Lowe y Fritzy-Klevans Destine, la serie sigue a Karl Alberg en su intento por dejar atrás el colapso urbano de Minneapolis para asumir como jefe de policía en una pacífica localidad del noroeste del Pacífico. La solidez de la propuesta es tal que la producción ya cuenta con una confirmación de tercera temporada, respaldando el fenómeno de la historia antes incluso de su llegada al público masivo.