"Murder in a small town" llega a Universal +: uno de sus protagonistas revela detalles exclusivos
La nueva serie de Universal + se estrena este 19 de agosto con ocho episodios y hablamos en exclusiva con Rossif Sutherland sobre su personaje. Los detalles.
El encanto del thriller policial ambientado en pueblos chicos reside en una contradicción fascinante: la búsqueda de tranquilidad frente a la inevitabilidad de la naturaleza humana más oscura. En el imaginario colectivo, las pequeñas comunidades costeras representan un refugio frente al caos y al desgaste psicológico de la gran metrópoli. Sin embargo, en el universo de la ficción, esa aparente calma casi siempre resulta ser una ilusión. El atractivo para la audiencia no está únicamente en descubrir "quién lo hizo", sino en desarmar lentamente la fachada de perfección de un entorno donde todos se conocen, pero nadie se muestra tal cual es.
La clave de este tipo de producciones habita en la tensión narrativa entre el detective en busca de redención y un mapa social lleno de secretos. Basada en la aclamada saga literaria Alberg and Cassandra Mysteries de L.R. Wright y adaptada por Ian Weir (Dragon Boys), la narrativa construye un contrato de intriga clásico pero profundamente efectivo: giros inesperados, un ritmo pausado pero adictivo y el clásico tropo del investigador brillante atormentado por su pasado que debe apelar a su instinto analítico para devolver el orden a un paraíso quebrado.
La tendencia del subgénero encuentra ahora una nueva pantalla. Este miércoles 19 de agosto, Universal+ estrena de manera exclusiva en Argentina la primera temporada de Murder in a Small Town, una apuesta de 8 episodios que combina el drama criminal con la intensidad emocional. Protagonizada por Rossif Sutherland (ER, The Handmaid’s Tale) y Kristin Kreuk (Smallville, Beauty & the Beast), junto a un elenco que incluye a Mya Lowe y Fritzy-Klevans Destine, la serie sigue a Karl Alberg en su intento por dejar atrás el colapso urbano de Minneapolis para asumir como jefe de policía en una pacífica localidad del noroeste del Pacífico. La solidez de la propuesta es tal que la producción ya cuenta con una confirmación de tercera temporada, respaldando el fenómeno de la historia antes incluso de su llegada al público masivo.
Para conocer más sobre la construcción de este detective atormentado y el atractivo universal de los misterios donde nada es lo que parece, en minutouno.com hablamos en exclusiva con su protagonista, Rossif Sutherland.
La entrevista completa con Rossif Sutherland
Durante la entrevista completa con minutouno.com y completamente emocionado por la llegada de la serie a Latino América, el actor contó cómo fue trabajar el desarrollo de su personaje siendo un detective atormentado, así como un hombre que al mismo tiempo encuentra el amor cuando llega a un nuevo pueblo. En definitiva, el actor reveló cómo fue ser quien construye la dualidad de un personaje que cambia completamente cuando encuentra una relación.
Tráiler oficial de "Murder in a small town"
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