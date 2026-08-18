El Gobierno avala la Ley Nacional 26.541 y hay fin de semana largo en septiembre para millones de argentinos
En septiembre, miles de empleados tendrán un fin de semana largo garantizado por la Ley 26.541. Enterate a quiénes les corresponde este beneficio.
Durante el noveno mes del año, un enorme sector de la economía argentina disfrutará de un fin de semana largo exclusivo para sus trabajadores. Esta medida se encuentra amparada bajo la legislación vigente, la cual otorga una jornada de descanso obligatorio para celebrar su día, generando una pausa en las actividades habituales del rubro.
¿A quiénes beneficia con fin de semana largo la Ley 26.541?
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El beneficio está dirigido específicamente a los empleados de comercio de toda la Argentina. La normativa oficial establece que el 26 de septiembre de cada año se celebra su día, y los trabajadores de esta actividad tienen el firme derecho a gozar de una jornada de descanso que se asimila legalmente a un feriado nacional.
Para facilitar un mejor descanso y fomentar el turismo de cercanía, el sindicato que los agrupa suele acordar con las cámaras empresariales trasladar la conmemoración al día lunes más próximo. De esta manera, los empleados mercantiles pueden empalmar el sábado y el domingo con el asueto, conformando así un verdadero descanso extendido.
Durante esta fecha, los establecimientos comerciales pueden permanecer cerrados sin que esto signifique un descuento salarial para el personal. En caso de que el empleador decida abrir sus puertas y el trabajador preste tareas, la empresa estará obligada a abonar la jornada con un recargo del cien por ciento, tal como ocurre con cualquier otro feriado en el calendario nacional oficial.
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